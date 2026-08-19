Il debutto stagionale dei Kansas City Chiefs nella preseason NFL contro i Los Angeles Rams si è concluso con una sconfitta per 20-12 e ha offerto importanti indicazioni sulla composizione futura del roster definitivo. In assenza della maggior parte dei titolari, la partita ha rappresentato un banco di prova decisivo per diversi giocatori in bilico, chiamati a convincere lo staff tecnico di meritare un posto nella rosa definitiva. In particolare, Chris Oladokun, Emari Demercado e Ethan Driskell sono finiti sotto osservazione dopo la gara persa contro i Rams, vedendo le proprie chance di permanenza a rischio.

Tra i protagonisti più osservati c'era Chris Oladokun, impegnato nella lotta per il ruolo di terzo quarterback. La sua prestazione, che ha chiuso con 5 completi su 11 tentativi per 63 yard, è stata messa in ombra da quella di Garrett Nussmeier, autore di 13 completi su 19 per 98 yard. Nussmeier è stato schierato prima di Oladokun e ha mostrato maggiore sicurezza nella gestione dell’attacco, guadagnando un netto vantaggio nella corsa per un posto in squadra. Oladokun, pur offrendo qualche spunto interessante nelle corse, ha visto le proprie chance di permanenza nel roster ridursi significativamente.

Situazione delicata anche per Emari Demercado, running back che partiva tra i favoriti per il ruolo di secondo nella gerarchia.

Demercado ha avuto poche opportunità, toccando il pallone solo nel quarto periodo e chiudendo con tre yard su tre portate. La sua prestazione è stata oscurata da quella di Emmett Johnson, che ha corso per 59 yard in 12 tentativi, mostrando visione di gioco e capacità di guadagnare terreno. La scelta di schierare Demercado solo nel finale lascia intendere che la sua posizione sia tutt’altro che sicura, specialmente con Johnson che si è messo in evidenza.

Penalità e rendimento della linea offensiva

Un altro nome finito sotto la lente d’ingrandimento è quello di Ethan Driskell, impegnato nella lotta per un ruolo da riserva sulla linea offensiva. Driskell ha vissuto una serata complicata, venendo sanzionato per quattro penalità (due false partenze e due holding), contribuendo alle difficoltà dell’attacco dei Chiefs nel trovare continuità.

Le penalità, in particolare, hanno rappresentato un problema diffuso per la squadra, che ha totalizzato dodici infrazioni, nove delle quali commesse proprio dalla linea offensiva. Questo dato ha pesato sull’andamento della partita e sulle valutazioni dello staff tecnico, evidenziando una carenza di disciplina.

La partita ha inoltre evidenziato come la competizione per i posti disponibili sia ancora aperta, con diversi giocatori che hanno saputo sfruttare l’occasione per mettersi in mostra. Tra questi, Emmett Johnson e Cyrus Allen hanno rafforzato la propria candidatura grazie a prestazioni convincenti, mentre altri dovranno dimostrare di poter invertire la tendenza nelle prossime uscite, per non compromettere le proprie chance.

Valutazioni e prospettive per il roster

Il test contro i Rams ha confermato che le scelte definitive sul roster saranno influenzate non solo dalle prestazioni individuali, ma anche dalla capacità di evitare errori e penalità. Il coaching staff, guidato da Andy Reid, ha sottolineato l’importanza di ridurre le infrazioni, soprattutto tra i giocatori di riserva chiamati a garantire affidabilità. La prestazione di Emmett Johnson, autore di una media di 4,9 yard a portata, e la solidità di alcuni giovani come Jaden Hicks in difesa, rappresentano segnali positivi per il futuro. Tuttavia, per Oladokun, Demercado e Driskell, il cammino verso la conferma si fa ora in salita, con la necessità di risposte convincenti già dai prossimi allenamenti e test preseason.