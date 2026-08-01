Il percorso di Lorenzo Musetti all'ATP 500 di Washington si è concluso ai quarti di finale, dove il tennista italiano è stato sconfitto in rimonta dallo spagnolo Rafael Jodar. Il match, disputato sul cemento statunitense, ha segnato il ritorno alle gare per Musetti dopo un periodo di assenza dagli Internazionali d'Italia.

L'azzurro aveva iniziato l'incontro con determinazione, aggiudicandosi il primo set con un netto 6-1. Tuttavia, Jodar ha saputo reagire con forza, ribaltando le sorti della partita e chiudendo l'incontro con il punteggio finale di 1-6, 6-1, 6-4.

La sfida è durata quasi due ore, evidenziando la strenua battaglia sul campo.

Nonostante l'eliminazione, il torneo di Washington può essere considerato comunque positivo per il carrarino. Musetti aveva infatti superato con successo il primo turno contro Matteo Arnaldi e gli ottavi di finale contro Aleksandar Vukic, mostrando segnali incoraggianti e una buona ripresa dopo lo stop per infortunio. Per Jodar, invece, la vittoria conferma un ottimo momento di forma, culminato con l'accesso alle semifinali del prestigioso torneo.

Jodar, la rimonta e l'ingresso nel Top-20

Per il diciannovenne Rafael Jodar, la vittoria su Musetti rappresenta un traguardo importante. Lo spagnolo, alla sua stagione di debutto nel circuito professionistico, ha raggiunto la sua terza semifinale ATP dell'anno, dopo le precedenti tappe di Marrakech e Barcellona.

"Sono superfelice di raggiungere la mia prima semifinale dell’anno su cemento, significa molto per me. Ora devo concentrarmi e prepararmi per domani", ha dichiarato Jodar al termine dell'incontro, esprimendo tutta la sua soddisfazione.

Grazie a questo risultato significativo, il talentuoso tennista madrileno fa il suo ingresso per la prima volta in carriera tra i primi venti giocatori del ranking mondiale. Un'impresa che lo colloca tra i giovani più promettenti del circuito.

Jodar è il quindicesimo giocatore, dal 2000 a oggi, a riuscire a entrare nel top-20 prima di compiere vent'anni. Un elenco illustre che include nomi come Federer, Nadal, Djokovic, Alcaraz e Sinner, oltre a Mensik, l'ultimo a compiere tale impresa lo scorso anno.

"Suona incredibile, la verità. Credo che tutto il lavoro duro che sto facendo in allenamento e in partita stia dando i suoi frutti. So che ho ancora molto da imparare, ma questo dimostra che sono sulla strada giusta e devo continuare a spingere", ha aggiunto lo spagnolo, sottolineando l'importanza della dedizione e della crescita continua.

Prossime sfide e prospettive future

Nella semifinale, Jodar affronterà il cileno Alejandro Tabilo, che ha sorpreso eliminando Ben Shelton, la seconda testa di serie del torneo. Per Lorenzo Musetti, invece, il torneo di Washington si configura come un punto di ripartenza fondamentale. L'obiettivo sarà ritrovare continuità e fiducia in vista dei prossimi appuntamenti sul cemento nordamericano, con l'intento di consolidare la sua forma fisica e tecnica dopo il periodo di stop.