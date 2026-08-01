La Lazio si prepara per la prossima stagione calcistica affrontando l'Avellino in un'amichevole precampionato. Questo test cruciale si svolgerà sabato 1 agosto presso il centro sportivo di Formello, sul campo centrale della struttura. L'incontro, come comunicato dal club biancoceleste, si terrà a porte chiuse. La decisione è stata presa a causa dei lavori di manutenzione in corso sul manto erboso dello stadio Mirko Fersini, che rendono l'impianto temporaneamente indisponibile. L'assenza di pubblico è necessaria per il regolare avanzamento dei lavori e la sicurezza.

Questa amichevole rappresenta un'occasione fondamentale per il tecnico di valutare lo stato di forma dei giocatori e testare nuove tattiche in vista degli impegni ufficiali.

Orario e Modalità di Visione dell'Amichevole

Il calcio d'inizio per questa sfida tra Lazio e Avellino è fissato per le ore 11:00. Nonostante la partita si svolga a porte chiuse e l'accesso agli spettatori non sia consentito, il club ha predisposto un'ampia copertura mediatica per permettere a tutti i tifosi di seguire l'evento. La diretta della partita sarà disponibile in streaming sulla piattaforma DAZN, offrendo un servizio completo per gli abbonati. Inoltre, la Lazio garantirà la visione dell'incontro tramite i propri canali ufficiali: sarà possibile seguire la gara attraverso il sito ufficiale del club e l'app dedicata, fornendo un'esperienza digitale integrata.

Per chi preferisce l'ascolto, Lazio Style Radio trasmetterà la cronaca in diretta, sintonizzabile anche in FM sugli 89.3 MHz. Infine, un'ulteriore opzione di visione sarà offerta sul canale YouTube ufficiale della Lazio, assicurando così una diffusione capillare e accessibile a tutti gli interessati, nonostante l'impossibilità di assistere dal vivo a Formello.

L'impegno della Lazio nel garantire un'ampia copertura mediatica dimostra l'attenzione del club verso i propri sostenitori, nonostante le restrizioni. Sebbene l'atmosfera dello stadio mancherà, le molteplici piattaforme digitali e radiofoniche assicurano che i tifosi possano seguire questo importante appuntamento di preparazione. Questo approccio garantisce massima visibilità all'incontro, permettendo ai fan di rimanere aggiornati sui progressi della squadra in vista dell'inizio del campionato.