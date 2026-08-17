Il tennista italiano Flavio Cobolli si prepara a scendere in campo oggi, lunedì 17 agosto, per un'importante sfida al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro affronterà il belga Alexander Blockx nel terzo turno del prestigioso torneo americano. L'incontro è in programma sul campo Grandstand con fischio d'inizio fissato per le ore 17.

Cobolli ha raggiunto questa fase della competizione dopo aver beneficiato di un bye al primo turno e aver superato il serbo Miomir Kecmanovic in tre set nel secondo. Il suo avversario, Blockx, ha invece conquistato l'accesso al terzo turno grazie a una vittoria contro Navone.

Questa non sarà la prima volta che i due tennisti si incrociano: l'unico precedente tra Cobolli e Blockx risale al terzo turno dell’ultimo Masters 1000 di Montecarlo, dove fu il tennista belga ad avere la meglio, imponendosi in tre set.

Cobolli-Blockx: orario e dove vederla

La partita tra Flavio Cobolli e Alexander Blockx è uno degli appuntamenti clou della giornata e si terrà oggi, lunedì 17 agosto, alle ore 17 sul campo Grandstand di Cincinnati. Gli appassionati di tennis potranno seguire l'incontro in diretta televisiva esclusiva sui canali SkySport. Per chi preferisce lo streaming, la sfida sarà disponibile anche attraverso l'applicazione SkyGo e sulla piattaforma NOW, garantendo così un'ampia copertura per non perdere neanche un momento del match.

Il programma completo a Cincinnati

La giornata odierna al Masters 1000 di Cincinnati si preannuncia ricca di emozioni, con un totale di sedici incontri in programma sia per il tabellone maschile che per quello femminile. Oltre all'attesa sfida tra Cobolli e Blockx, il calendario maschile prevede altri match interessanti, tra cui il confronto tra l'argentino Thiago Agustín Tirante e lo spagnolo Martín Landaluce. Per quanto riguarda il tabellone femminile, l'attenzione sarà rivolta ai duelli tra le francesi Diane Parry e Loïs Boisson e tra la polacca Iga Świątek e la greca Maria Sakkari. Il torneo si conferma un evento di punta della stagione tennistica internazionale, offrendo spettacolo e competizione ai massimi livelli.