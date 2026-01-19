Per il 2026 è prevista una rivalutazione delle pensioni, in linea con l’andamento dell’inflazione. L’adeguamento degli importi pensionistici riguarda milioni di pensionati italiani e segue i criteri previsti dalla normativa vigente in materia di perequazione automatica degli assegni previdenziali.

Il meccanismo della perequazione automatica, previsto dalla normativa italiana, adegua annualmente il valore delle pensioni in base all’inflazione registrata dall’Istat. L’adeguamento tiene conto del dato provvisorio sull’inflazione, che sarà definito nei prossimi mesi.

Le percentuali di rivalutazione vengono stabilite annualmente e possono variare in base all’importo dell’assegno pensionistico.

Come funziona la perequazione delle pensioni

Il sistema di perequazione automatica delle pensioni è regolato dalla legge italiana e prevede l’adeguamento annuale degli importi in base all’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’Istat. L’Inps, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, è l’ente incaricato di applicare questi adeguamenti e di comunicare ai pensionati gli importi aggiornati. Il trattamento minimo Inps rappresenta la soglia di riferimento per il calcolo degli scaglioni di rivalutazione.

Il trattamento minimo Inps viene aggiornato ogni anno e rappresenta il livello minimo garantito di pensione per chi ha versato contributi insufficienti a maturare un assegno superiore.

L’adeguamento delle pensioni mira a tutelare il potere d’acquisto dei pensionati rispetto all’andamento dei prezzi.

Aggiornamento pensioni: tempi e modalità

La rivalutazione definitiva delle pensioni per il 2026 sarà calcolata a inizio anno, quando saranno disponibili i dati definitivi sull’inflazione. L’Inps comunicherà successivamente ai pensionati gli importi aggiornati, applicando le percentuali di adeguamento previste dalla normativa vigente.