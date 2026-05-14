La dichiarazione dei redditi 2026 entra ufficialmente nel vivo: da oggi, 14 maggio 2026, è aperto il canale per l'invio del modello 730. I contribuenti possono ora procedere con l'integrazione, la modifica o l'accettazione della dichiarazione precompilata, così come proposta dall'Agenzia delle Entrate, e inviarla comodamente via web. Il modello era già disponibile per la consultazione online a partire dal 30 aprile 2026, consentendo ai cittadini di familiarizzare con i dati precaricati.

Nelle prime due settimane di disponibilità, la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate ha registrato un notevole successo, con oltre quattro milioni di accessi alla dichiarazione precompilata.

Un dato significativo emerge dalle preferenze degli utenti: circa l'80% di coloro che hanno già selezionato il modello di dichiarazione ha optato per il 730 semplificato. Questa versione, caratterizzata da un'interfaccia più intuitiva e dall'uso di termini semplici, si conferma una scelta vincente per guidare efficacemente i contribuenti. L'adesione al 730 semplificato mostra una crescita marcata rispetto al 60% rilevato alla fine della campagna fiscale dello scorso anno.

Accessi e tendenze regionali

L'analisi degli accessi rivela una partecipazione diffusa su tutto il territorio nazionale. La Lombardia si conferma leader con più di 930 mila accessi, seguita a distanza dal Lazio, che conta oltre 480 mila consultazioni.

Anche Piemonte e Veneto mostrano un'elevata attività, con accessi che si avvicinano ai 350 mila. Questi numeri rafforzano la tendenza all'utilizzo del 730 semplificato, scelto da quasi otto utenti su dieci, testimoniando un incremento costante della sua adozione.

Supporto e risorse per i contribuenti

Per garantire un'assistenza completa durante la fase di compilazione e invio della dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate ha potenziato il proprio servizio di assistenza telefonica. A partire dal 23 maggio e fino al 20 giugno 2026, il call center estenderà la sua operatività, rispondendo alle chiamate anche il sabato mattina, dalle 9 alle 13. Questo si aggiunge al consueto orario dal lunedì al venerdì.

Gli esperti saranno a disposizione per fornire chiarimenti sulla consultazione e la compilazione della precompilata, e al termine della chiamata sarà possibile esprimere un giudizio anonimo sulla qualità del supporto ricevuto.

Il servizio telefonico è facilmente raggiungibile tramite tre numeri dedicati: l'800.90.96.96 per chi chiama da rete fissa, il 06.97.61.76.89 per gli utenti di telefonia mobile e il 0039.06.45.47.04.68 per le chiamate dall'estero. L'assistenza è specificamente pensata per l'utenza non professionale e viene erogata da consulenti fiscali specializzati. A integrazione di questi canali, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un nuovo video sul proprio canale YouTube. Il filmato illustra le principali novità della dichiarazione 2026 e ricorda la possibilità di delegare un familiare o una persona di fiducia per gestire le operazioni online nel proprio interesse.