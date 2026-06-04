Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha comunicato il 4 giugno 2026 che non sarà necessario ricorrere a una norma di legge approvata dal Consiglio dei ministri per affrontare la questione degli sconti sulle accise, la cui scadenza è imminente, fissata per il 6 giugno. L'intervento, ha precisato Giorgetti, avverrà attraverso un decreto ministeriale, un meccanismo già ben consolidato e noto per la sua efficacia in operazioni di questa natura. Questa scelta mira a garantire una maggiore rapidità e flessibilità nell'attuazione delle misure necessarie per la gestione delle imposte sui carburanti.

Le ragioni della scelta e il dialogo con l'Europa

Nel corso della sua dichiarazione, il ministro Giorgetti ha evidenziato che lo spazio di manovra riconosciuto dall'Unione Europea in materia di politica energetica non è particolarmente ampio. Ha sottolineato l'importanza di procedere con estrema cautela, affermando che ogni valutazione sarà condotta con la massima attenzione per evitare errori, con l'obiettivo primario di sostenere concretamente le famiglie e le imprese che si trovano in una situazione di particolare necessità e che sono considerate meritevoli di aiuto. Il ministro ha inoltre ribadito che l'Italia mantiene un dialogo costante e proficuo con la Commissione europea. A tal proposito, ha citato una recente sessione di domande e risposte con il commissario europeo Dombrovskis, evidenziando la trasparenza e la collaborazione in atto.

Giorgetti ha specificato che, sebbene le nuove norme in questo settore debbano ricevere l'approvazione del Consiglio europeo, l'Italia è determinata a sfruttare tutte le flessibilità consentite dai regolamenti comunitari per tutelare gli interessi nazionali.

Il funzionamento del decreto ministeriale per le accise

Il decreto ministeriale si conferma uno strumento cruciale e già ampiamente utilizzato nel panorama normativo italiano. Questo meccanismo permette al Ministero dell'Economia e delle Finanze di intervenire in modo diretto e tempestivo sulle aliquote delle accise sui carburanti, bypassando la necessità di un passaggio formale e potenzialmente più lungo attraverso il Consiglio dei ministri.

La sua adozione in diverse occasioni passate ha dimostrato la sua efficacia nel prorogare o modificare le misure di riduzione delle accise, garantendo così una risposta più celere e mirata alle esigenze del mercato e dei cittadini. L'utilizzo di questo strumento assicura una maggiore agilità nell'implementazione delle decisioni in materia fiscale, consentendo al governo di reagire prontamente alle dinamiche economiche e sociali, in particolare per quanto riguarda il settore dei carburanti, che incide direttamente sui costi per i consumatori e le attività produttive.