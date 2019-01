Annuncio

Amazon è un’azienda leader nel settore commerciale, che da sempre si è dimostrata attenta allo sviluppo di nuove tecnologie per aumentare i servizi proposti ai consumatori [VIDEO].

Il 23 gennaio, il vice presidente Sean Scott, ha annunciato l’arrivo di Scout, un nuovo robot capace di compiere consegne in autonomia.

Le caratteristiche di Scout

Scout è un veicolo completamente elettrico, che si alimenta con una batteria, disegnato per garantire la sicurezza dei pacchi custoditi all’interno della sua struttura.

Ha le dimensioni di un frigorifero portatile, possiede sei ruote e si muove seguendo i marciapiedi. Nei suoi spostamenti mantiene l’andatura tipica di una camminata.

Scout è stato progettato per riconoscere eventuali ostacoli sul suo cammino, come esseri umani o animali.

Il materiale da consegnare viene inserito all'interno della struttura del robot, che si apre una volta giunto a destinazione. Non è ancora ben chiaro quali siano le misure di sicurezza di Scout e come si renderà possibile che sia soltanto il proprietario ad entrare in possesso diretto del pacco.

I primi robottini in circolazione sono attualmente seguiti da degli operatori umani per testarne l’efficacia, mentre nei laboratori di Seattle proseguono le ricerche per migliorare il prodotto [VIDEO]. I progettisti sono fiduciosi nella buona riuscita del progetto e in poco tempo contano di poter rendere Scout un corriere totalmente autonomo.

Come funziona Scout?

Il primo partner a collaborare con Amazon è la comunità di Snohomish County, Washington, che a partire dal 23 gennaio ha visto girare i primi robot sul territorio.

La scelta è stata probabilmente dettata dal fatto che il luogo si trova poco distante da una delle loro sedi ed è quindi adatta a test sorvegliati.

La ditta ha deciso di mettere inizialmente a disposizione sei Amazon Scout.

I cittadini di Snohomish County, in questi giorni, avranno la possibilità di compiere normalmente i loro acquisti da Amazon con un’opzione in più per le consegne. Il pacco potrà essere recapitato da un classico corriere oppure da Amazon Scout, includendo sempre le opzioni di consegna gratuita nello stesso giorno o consegna standard.

Le consegne tramite Scout verranno effettuate da lunedì a venerdi durante le ore diurne. I dispositivi verranno pre-programmati per seguire la strada diretta della consegna ma in questa prima fase verranno seguiti da degli impiegati di Amazon per controllare la stabilità su strada e l’efficacia del mezzo.

Il progetto di Amazon Scout è tutt'ora in evoluzione, l'azienda ha creato un settore dedicato aprendo le candidature per nuovi posti di lavoro al centro di ricerca di Seattle, nei reparti di robotica, ingegneristica e sviluppo software.