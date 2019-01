Advertisement

Whatsapp sta per introdurre importanti novità [VIDEO] per i propri utilizzatori. Infatti, gli sviluppatori della famosissima chat verde, di proprietà di Facebook, hanno comunicato ufficialmente che, dal prossimo aggiornamento dell'app sarà possibile che due soggetti, appartenenti allo stesso gruppo, potranno chattare privatamente senza dover necessariamente uscire dal gruppo, ma rimanendo all'interno dello stesso. Cosa che sicuramente piacerà agli utenti più "pettegoli" della chat.

Ma questa è solo una delle novità. Infatti, nello stesso tempo, ne verranno introdotte altre due molto importanti e attese che riguardano gli stickers e la possibilità di interagire e controllare l'operato di altri utenti.

Per il momento questi aggiornamenti sono stati resi disponibili solo per quei dispositivi dotati del sistema operativo IOs. A breve, come mette in evidenza il sito di WaBetainfo saranno disponibili anche per quei dispositivi che utilizzano il sistema operativo Android di Google.

I nuovi messaggi privati all'interno dei gruppi

Fino ad ora, come accennato, se si voleva contattare privatamente un membro di un gruppo [VIDEO] Whatsapp si avevano solo due possibilità. O si selezionava la persona da contattare dall'elenco dei membri del gruppo, oppure, se si conosceva il suo recapito di cellulare, si doveva uscire dal gruppo e andare sulla chat personale. Ebbene, dal prossimo aggiornamento questi passaggi non saranno più necessari. infatti, si potrà contattare un membro di un gruppo Whatsapp con un solo semplice tap.

Infatti, basterà selezionare un messaggio postato dall'utente che si vuole contattare privatamente. A questo punto si aprirà un menù a tendina con tutte le opzioni disponibili. A questo punto basterà selezionare l'icona con il "+" e poi su " Rispondi privatamente". Da questo momento si potrà parlare in privato con il membro del gruppo senza che gli altri possano leggere i nostri commenti. Per IOs la nuova funzione sarà pienamente in vigore con l'aggiornamento n°2.19.10 mentre per gli utenti che utilizzano Android occorrerà attendere qualche altro giorno.

Stickers aggiunti a foto e video

Un'altra novità, che per il momento sarà disponibile solo per gli utenti che utilizzano IOs, è la possibilità di aggiungere gli stickers a delle foto o dei video. Quindi oltre ai propri disegni o agli emoji ora si potranno aggiungere anche gli stickers andando semplicemente sull'editor di Whatsapp e selezionando quello che più ci piace.

Infine, ma questo solo per quegli utenti che posseggono un IPhone che supporta ancora il 3DTouch, non utilizzato negli smartphone di ultima generazione, gli sviluppatori di Whatsapp hanno aggiunto la possibilità di vedere in anteprima lo stato di un nostro contatto semplicemente toccando il 3DTouch.