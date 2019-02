Annuncio

La sfera di cristallo delle favole diventerà presto un modo concreto per interagire nel mondo virtuale. Si chiama Crystal il primo display sferico ideato in Canada al fine di riprodurre immagini in 3D. Il progetto della "sfera virtuale" è stato portato avanti dall'Università del Saskatchewan in Canada, in collaborazione con la British Columbia. Il vantaggio di tale sfera, a differenza di altri sistemi di interazione virtuale, consiste nel rendere una visione completa all'utente da qualunque angolazione, e permettendone l'utilizzo da almeno due persone.

La realtà virtuale da diverse prospettive

Grazie alla ricerca portata avanti dai ricercatori canadesi sulla realtà virtuale, sarà possibile entrare in un mondo digitale, senza che l'utente venga totalmente isolato dal mondo circostante.

Proprio come la palla dei desideri, la sfera Crystal è in grado di mostrare immagini perfette da ogni angolazione. Come ha spiegato uno degli autori della ricerca, Sidney Fels, della Columbia University, tale sistema virtuale permetterà di interagire con altre persone stando nella stessa stanza, in modo da non isolarsi in un mondo asettico e artificiale. Finora sono stati infatti realizzati solo display in grado di mostrare l'immagine da un unico punto di vista. Invece il prototipo ottenuto da quest'ultima ricerca è un display a forma di palla da 24 pollici (600 millimetri), con all'interno quattro proiettori ad alta velocità ed una videocamera che serve a riprodurre immagini in 3D ad alta definizione. In questo modo si ottiene una visuale completa e priva di distorsioni della realtà virtuale.

Per la realtà virtuale arriva Crystal

Lo studio su Crystal è stato descritto in maniera esaustiva sulla rivista dell'Associazione per gli Strumenti Informatici. Quello che hanno voluto precisare gli autori dalla ricerca è che tale sistema non serve certamente a sostituire schermi piatti o auricolari, ma potrebbe contribuire in maniera significativa a sviluppare efficaci interazioni con la realtà virtuale. Questo sistema può infatti risultare utile nel caso in cui due utenti vogliano interagire con la realtà virtuale insieme o nella stessa stanza. Le occasioni in cui può essere utilizzato Crystal possono variare dalle tipologie più ludiche (come i videogiochi) a quelle professionali. Gli utenti possono infatti entrare in un mondo virtuale, ma potendo mantenere i contatti con i propri amici o collaboratori nella stessa stanza.