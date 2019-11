Le pulizie di casa sono un impegno costante, che va a sommarsi a tutte le altre incombenze quotidiane. Spesso non si ha abbastanza tempo per occuparsi delle pulizie domestiche, dunque diventa necessario affidarsi a dei validi "sostituti". Per soddisfare tale richiesta, l'azienda iRobot ha progettato e realizzato robot in grado di occuparsi in autonomia della pulizia dei pavimenti di casa. Oltre ai famosi robot aspirapolvere Roomba, iRobot propone anche la linea di robot lavapavimenti Braava, che annovera tra i modelli Braava 390t e Braava jet m6.

Recensioni Braava 390t e Braava jet m6: le caratteristiche

Braava 390t e Braava jet m6 sono due modelli di robot lavapavimenti adatti a due diverse tipologie di consumatori.

Chi ha intenzione di regalarsi un robot lavapavimenti che rimuova sistematicamente la polvere dai pavimenti e che utilizzi la modalità “pulizia umida” e “lavaggio”, può affidarsi a Braava 390t. Il robot lava i pavimenti utilizzando i panni di pulitura in dotazione, che possono essere anche sostituiti con dei classici panni usa e getta. Chi ha invece ama la tecnologia di ultimissima generazione, può affidarsi a Braava jet m6, robot lavapavimenti dotato della tecnologia di ultima generazione iRobot.

Entrambi i robot lavapavimenti, ovviamente, non danneggiano pareti, mobili o tappeti e possono essere utilizzati su vari tipi di pavimenti, da quelli con piastrelle al parquet, passando per i laminati.

La speciale forma squadrata di Braava jet m6 consente al robot di pulire anche negli angoli in modo ancora più performante rispetto a ciò che può fare il modello Braava 390t. Entrambi i modelli tornano nei punti non perfettamente puliti, inoltre possono essere tranquillamente utilizzati anche mentre si sta riposando o leggendo un libro, poiché lavorano in completa autonomia silenziosamente.

I due dispositivi, inoltre, evitano gli ostacoli, dunque non cadranno dalle scale o distruggeranno l'arredamento della vostra abitazione.

Braava jet m6 è pensato per gli amanti della tecnologia, ed è infatti compatibile con Amazon Alexa e l'Assistente Google. A differenza del modello Braava 390t, il modello jet m6 può essere comandato a voce e gestito anche lontano da casa. Mediante l'app iRobot HOME (disponibile sia per device Android che iOS) sarà possibile scegliere quale stanze pulire e quando farlo, il tutto comodamente dal proprio smartphone.

Braava jet m6, inoltre, è dotato della tecnologia Imprint Smart Mapping, che permette al robot lavapavimenti di mappare l'abitazione, per garantire una totale e perfetta pulizia della propria abitazione.