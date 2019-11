iRobot, rinomata azienda statunitense, da anni produce per i consumatori una vasta gamma di robot aspirapolvere in grado di assicurare un'accurata pulizia della casa. Oltre ai tradizionali Roomba, l'azienda propone robot in grado di pulire e lavare i pavimenti utilizzando dei panni di pulitura (mono-uso o riutilizzabili). Come al solito, i dispositivi dell'azienda iRobot riescono a lavorare in completa autonomia.

Per soddisfare una vasta clientela, iRobot ha dunque ideato e realizzato la gamma Braava.

Recensione Braava 390t: dimensioni compatte e design raffinato

Uno dei prodotti più interessanti della gamma Braava è sicuramente il robot lavapavimenti Braava 390t, che può essere impostato in modalità Sweep (a secco) o Mop (umido). Il robot è in grado di pulire e lavare i pavimento utilizzando i panni in dotazione (2 panni in microfibra per la pulizia a secco e 2 panni in microfibra per la pulizia a umido) o dei panni usa e getta facilmente reperibili.

Per avviare la pulizia basterà applicare sulla piastra uno dei panni in dotazione e poi cliccare sul tasto "Start". In una prima fase il robot lavapavimenti passerà il panno sulla gran parte del pavimento, nella seconda tornerà invece sui punti rimasti ancora sporchi. Inoltre, grazie alla sua forma quadrata, Braava 390t può passare rasente ai muri arrivando a pulire efficacemente anche gli angoli.

Il dispositivo della gamma Braava garantisce assoluta lucentezza a diversi tipi di superficie, dalle piastrelle, al parquet passando per il laminato. In più, ogni robot lavapavimenti può lavorare in perfetta sincronia con un Roomba, gli aspirapolveri commercializzati sempre dall iRobot, in modo da garantire una pulizia perfetta della casa.

Tra le caratteristiche più interessanti di Braava 390t c'è sicuramente la possibilità di utilizzarlo anche mentre si sta studiando o lavorando, ma anche mentre semplicemente si guarda la tv.

Il robot aspirapolvere è infatti molto silenzioso e non produce rumori molesti. Oltre ad essere silenzioso, il robot è anche molto leggero (1,8 Kg), per tale ragione può essere facilmente trasportato senza troppe complicazioni. Inoltre, il lavapavimenti è dotato di una tecnologia in grado di far riconoscere al dispositivo eventuali dislivelli, scale o ostacoli vari. In questo modo, potrete stare al riparo da particolari cadute o danni a muri e arredamento.

Degna di nota anche la possibilità di far lavorare Braava 390t evitando eventuali tappeti o altri tipi di tessuti posti sui pavimenti che potrebbero danneggiarsi al passaggio del robot lavapavimenti. Infine, ma non per importanza, grazie alla ricarica veloce con base Turbo Change, il robot lavapavimenti potrà essere utilizzato anche più volte nella stessa giornata senza preoccuparsi dell'autonomia della sua batteria.