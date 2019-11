iRobot sta proponendo ai consumatori italiani un robot lavapavimenti innovativo, ovvero il nuovo Braava jet m6. Il dispositivo dell'azienda statunitense riesce ad occuparsi in autonomia della pulizia dei pavimenti, rimuovendo praticamente qualsiasi tipo di sporco, dalle semplici macchie, al grasso o l'unto della cucina. Il robot lavapavimenti è stato realizzato per chi ha poco tempo da dedicare alla pulizia di casa, dunque Braava jet m6 il prodotto ideale anche per i single, stufi di utilizzare i tradizionali "strumenti" per la pulizia della propria abitazione.

Recensione Braava jet m6: è possibile scegliere quali stanze pulire

Il robot lavapavimenti di iRobot, grazie al Precision Jet Spray, riesce a rimuovere ogni tipo di macchia, senza danneggiare mobili, pareti, tappeti o qualsiasi altra superficie sulla quale il robot deve intervenire. Tra le utilità degne di nota, anche la possibilità di utilizzare il detergente Braava Jet, che diffonde nell'abitazione un profumo di fresco che sa di pulito.

La parte inferiore di Braava jet m6 ospita i panni per il lavaggio ad acqua. Tali panni sono realizzati in fibra assorbente, in questo modo anche lo sporco e le macchie di unto possono essere rimosse senza particolari sforzi. Grazie a tali panni, il robot può essere utilizzato anche negli ambienti generalmente più sporchi, come ad esempio in cucina. Per ciò che concerne i panni per la pulizia a secco, questi sono ideali per catturare capelli o peli di animali domestici.

Come detto, il robot lavapavimenti Braava jet m6 è un prodotto realizzato soprattutto per chi ha poco tempo da dedicare alle pulizie di casa. E' dunque il caso di un single, impegnato a lavoro e dunque con poco tempo da dedicare alla pulizia dell'abitazione. Grazie all'app iRobot HOME, sarà possibile scegliere quale stanze pulire e quando farlo anche se ci si trova lontano da casa. Il robot lavapavimenti è dotato della tecnologia Imprint Smart Mapping, che consente al dispositivo di mappare l'abitazione, fondamentale per gestire al meglio il robot attraverso l'applicazione dedicata.

Da precisare che Braava Jet m6 è compatibile con Google Assistant o Alexa. In questo modo, mentre ci si trova a lavoro o in compagnia di amici, sarà possibile indicare al robot quali azioni svolgere.

Anche ricaricare il robot non sarà un problema, poiché Braava jet m6, quando rileva una percentuale di batteria minima, torna alla stazione di ricarica Home Base per ricaricarsi. Dopo aver raggiunto la carica necessaria, il dispositivo iRobot tornerà a lavorare per completare il ciclo di pulizia, riprendendo a pulire da dove si è interrotto.

Il robot può essere preparato (aggiungendo il panno o eventualmente l'acqua per la pulizia) e poi utilizzato anche a distanza. Si ricorda che l'applicazione iRobot HOME può essere scaricata gratuitamente sia su device Android che iOS.