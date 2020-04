A inizio aprile Whatsapp aveva inibito agli utenti la possibilità di inoltrare i messaggi “virali” a più di un utente per volta. Questa decisione fu presa per contrastare la diffusione a macchia d’olio di Fake News, soprattutto quelle riguardanti il Coronavirus che in un periodo così delicato stavano crescendo esponenzialmente. Ebbene, la nuova policy ha iniziato a produrre i suoi risultati, in meno di un mese infatti la trasmissione di contenuti virali si è ridotta del 70%.

20 giorni produttivi per le nuove misure di Whatsapp

Dal 7 aprile, ovvero da quando è partita la nuova modifica, sono stati costantemente monitorati i dati relativi ai cosiddetti messaggi virali, una fase di analisi che ha evidenziato un calo del 70% dopo i primi 20 giorni. Si tratta di una considerevole riduzione della trasmissione, tra le altre, anche di fake news dovuta probabilmente alla perdita di tempo che si impiega a inoltrare lo stesso messaggio a più utenti selezionandoli uno alla volta anziché a gruppi di 5.

Per Whatsapp la fase di test del nuovo sistema è dunque perfettamente riuscita.

La lotta contro le bufale sul Coronavirus è fondamentale

Il numero di chat riguardanti il tema Covid-19 in questi mesi è cresciuto in maniera esponenziale ma le fake news non sono state diffuse solo attraverso Whatsapp. Anche Google ad esempio è dovuto correre ai ripari per interrompere lo spam di mail contenenti notizie non veritiere riguardanti in particolare il virus.

Per rendere l’idea dell’entità del problema basti pensare che i soli messaggi di posta elettronica rimossi da Google sono oltre 240 milioni. Decisamente tanti.

Whatsapp: ‘Siamo impegnati per fare la nostra parte contro la diffusione di Fake News’

I portavoce del gruppo hanno recentemente inviato una comunicazione al ministero dell’informazione indiano dove viene spiegato come la propria azienda stia lottando per impedire la diffusione di bufale e mantenere Whatsapp un app per scambiare messaggi personali e privati.

La scelta dell’India come destinataria della nota, che conteneva peraltro anche i risultati raggiunti, è dovuta ad alcuni fatti incresciosi verificatosi anni fa quando, a causa di alcune fake news inerenti un presunto giro di rapimenti di bambini, alcune persone furono linciate in piazza dalla folla inferocita.

Per comprendere l’efficacia del nuovo metodo disincentivante adottato dal gruppo sarà di certo necessario rivalutare i dati dopo diverso tempo ma i primi risultati paiono decisamente confortanti.