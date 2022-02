Apple ha annunciato pochi giorni fa l'arrivo di una nuova voce "gender-neutral" nel prossimo aggiornamento iOs: infatti, sebbene Siri sia finora conosciuto per la sua originale voce femminile, presto gli utenti potranno scegliere una nuova tonalità vocale "neutra", ossia non riconducibile ad alcuna identità sessuale.

Il colosso della tecnologia non ha ancora offerto tutti i dettagli sulla novità, ma ha fatto trapelare che la nuova voce si chiamerà Quinn (nome di origine irlandese utilizzato sia per gli uomini che per le donne) e che è stata registrata da un membro della community Lgbtq+.

Apple, obiettivo inclusione

L'azienda di Cupertino ha spiegato, in una nota ufficiale per la stampa, che l'aggiornamento sarà disponibile al momento solo per gli utenti di lingua inglese: "Siamo felici di introdurre questa nuova possibilità per gli anglofoni - ha affermato Apple - Ci sono milioni di persone che si affidano a Siri ogni giorno per portare a termine i loro impegni pertanto lavoriamo per rendere l'esperienza il più personalizzata possibile".

Secondo lo sviluppatore iOS Steve Moser, gli utenti potranno scegliere fra cinque diverse voci per il loro assistente intelligente: la prima e la terza saranno voci maschili, introdotte appositamente da Apple per avvicinare anche le utenti all'uso di un assistente vocale; la seconda e la quarta saranno voci femminili.

L'identificazione di ogni voce sarà priva di descrizione e dipenderà esclusivamente da ciò che percepiranno gli utenti.

L'azienda della "mela morsicata" si conferma quindi, ancora una volta, una realtà all'avanguardia, anche in termini di inclusività. L'introduzione di una voce no-gender infatti arriva a distanza di meno di un anno da un'altra importante novità, relativa alla registrazione con voci di doppiatori di colore.

L'idea era partita per via della forte influenza che il movimento 'Black Lives Matter' stava riscuotendo.

Sebbene non ci siano conferme al riguardo, è probabile che marzo questo servizio sarà esteso anche ad altre lingue e quindi ad altri Paesi.

Le altre novità in arrivo da Apple

Oltre all'aggiornamento sulla voce di Siri, l'azienda statunitense ha preannunciato anche altre innovazioni relativi a diversi servizi.

Ci sarà, ad esempio, la possibilità di sbloccare l'Iphone indossando la mascherina, funzionalità che molti utenti avevano richiesto durante la pandemia, e gli occhiali da sole.

Face ID, come precisano da Apple, utilizza meno informazioni biometriche quando l'utente tiene la mascherina, pertanto in alcuni casi potrebbe essere comunque essere necessario inserire anche la propria password.

Tra i miglioramenti apportati ci saranno poi alcune correzioni di sistema e la rimozione di alcuni bug.