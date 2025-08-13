Il vicepresidente di Realme, Wang Wei, ha ufficializzato il lancio della nuova gamma GT8 per ottobre in Cina. La serie GT di Realme, solitamente, viene distribuita anche in Italia, seppur dopo qualche mese. I due modelli in arrivo sono: GT8 e GT8 Pro. Questi ultimi saranno i top di gamma dell'azienda cinese per i prossimi 12 mesi e come ha anticipato il dirigente, riserveranno interessanti sorprese.

Realme GT8 e GT8 Pro: tutte le indiscrezioni

Secondo voci di corridoio, entrambi i modelli saranno dotati di un display OLED, piatto, con un refresh rate di 120Hz e una risoluzione 2K (solo per il Pro).

Lo schermo dovrebbe essere prodotto da Samsung Display, quindi è lecito aspettarsi un pannello di altissimo livello.

Un altro dei punti di forza dei due dispositivi sarà il processore: entrambi dovrebbero essere dotati dello Snapdragon 8 Elite Gen 2, il SoC mobile top di gamma progettato da Qualcomm e prodotto da TSMC. Sarà senza dubbio il chip più veloce sugli smartphone Android e migliorerà le prestazioni per l'intelligenza artificiale (IA).

L'ultima chicca dei due modelli sarà la batteria: Realme, come molte altre compagnie cinesi, dovrebbe includere un'unità basata su tecnologia silicio-carbonio e con una capacità di almeno 7.000mAh (Realme GT7 già ne ha una da 7.000mAh). Queste batterie di nuova generazione permettono di immagazzinare molta più energia rispetto a quelle tradizionali, a parità di volume.

Sono certamente il nuovo standard del settore. Il dispositivo dovrebbe anche supportare una ricarica rapida cablata da 100W.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Realme GT8 Pro potrebbe ottenere un nuovo teleobiettivo da 200MP che, stando ai rumor, sarà il Samsung HP9. Non si hanno notizie invece sui sensori del modello base.

Infine, entrambi dovrebbero essere dotati di un sensore a ultrasuoni per il rilevamento delle impronte digitali e di un telaio in metallo per garantire una maggior robustezza e qualità costruttiva.

Non sono ancora noti i prezzi, tuttavia possiamo ipotizzarli da quelli della gamma GT7, attualmente disponibile nel nostro Paese. Realme GT7 Pro è stato lanciato a 1.000 euro (12+256GB), tuttavia attualmente è disponibile sui principali e-store intorno ai 700 euro.

Realme GT7 ha avuto un prezzo iniziale di 750 euro (12+256GB), mentre ora si trova intorno ai 550 euro.

È plausibile che il prezzo di lancio della gamma GT8 sia molto simile a quelle dei predecessori o leggermente superiore.

Le ultime su Snapdragon 8 Elite Gen 2

Il 27 settembre si terrà il Qualcomm Snapdragon Summit, l'evento ufficiale in cui il colosso americano presenterà al mondo i nuovi chip destinati al mercato mobile. Tra questi ci sarà lo Snapdragon 8 Elite Gen 2, che troveremo su smartphone Android premium come OnePlus 14 e Xiaomi 16. Il chip dovrebbe essere prodotto da TSMC con il nodo N3P (3nm) e offrire 8 core: 2 ad alte prestazioni capaci di avvicinarsi ai 5GHz e 6 bilanciati con frequenza di circa 3,7GHz.

Di recente è emerso un benchmark (Geekbench 6) di un presunto Galaxy S26 Edge equipaggiato proprio con questo SoC e ha raggiunto i 3.393 punti in single core e 11.515 in multicore. A confronto, il predecessore, Snapdragon 8 Elite raggiunge circa 3000 punti in single core e circa 9.300 in multicore. Ricordiamo che i punteggi dei test possono variare molto a seconda dello smartphone utilizzato.