Il tracking di Babbo Natale è una tradizione per molte famiglie, e il 2025 non fa eccezione. La vigilia di Natale vedrà ancora protagonisti due tracker principali: NORAD Tracks Santa e il Google Santa Tracker, supportati da tecnologie avanzate e iniziative che uniscono magia e innovazione.

NORAD Tracks Santa: 70 anni di tecnologia

Nato nel 1955 da un errore telefonico, NORAD Tracks Santa celebra nel 2025 il suo 70° anniversario.

Dal 1° dicembre, il sito noradsanta.org ospita il villaggio del Polo Nord, con calendario, giochi, musica e contenuti in nove lingue, italiano incluso.

Il tracking vero e proprio inizia il 24 dicembre: gli operatori rispondono alle chiamate dalle 4:00 alle 24:00 MST (Mountain Standard Time); poi si potrà seguire Santa fino alle 3:00 del 25 dicembre via IVR o sito web.

L’operazione coinvolge oltre 1.000 volontari, supportati da radar, satelliti infrarossi e jet intercettori che salutano Babbo Natale.

Google Santa Tracker: animazione per i più piccoli

Il Google Santa Tracker, nato nel 2004, offre un’esperienza più giocosa, con animazioni, mini giochi e una mappa interattiva.

È descritto come il modo più accessibile per seguire Santa, grazie ai giochi che arricchiscono l’attesa.

Novità 2025: l’intelligenza artificiale nel villaggio

Quest'anno, NORAD ha aggiunto un tocco tecnologico grazie a OpenAI.

Elf Enrollment, Santa’s Toy Lab, e Christmas Story Creator permettono di personalizzare immagini e racconti, creando ricordi unici.

Cosa cambia nel 2025

Le principali novità sono:

Anniversario : 70 anni di NORAD Tracks Santa;

: 70 anni di NORAD Tracks Santa; Web e app : villaggio del Polo Nord, giochi, contenuti multilingue da dicembre;

: villaggio del Polo Nord, giochi, contenuti multilingue da dicembre; Live tracking : dalle 4:00 alle 24:00 MST, fino alle 3:00 del 25 dicembre via IVR;

: dalle 4:00 alle 24:00 MST, fino alle 3:00 del 25 dicembre via IVR; AI natalizia: strumenti creativi powered by OpenAI.

Quale tracker scegliere

Dipende dall’esperienza desiderata:

NORAD è ideale per chi cerca autenticità e storia;

è ideale per chi cerca autenticità e storia; Google è perfetto per le famiglie con bambini che preferiscono un’interfaccia ludica;

è perfetto per le famiglie con bambini che preferiscono un’interfaccia ludica; Insieme, offrono una copertura completa.

La magia è arricchita dall’AI: una strategia che unisce tradizione e innovazione, rendendo la notte del 24 dicembre un momento di creatività condivisa.