Nel panorama degli strumenti di intelligenza artificiale dedicati alla produttività, il Plaud Note Pro si presenta come un dispositivo tascabile pensato per professionisti e giornalisti. Dotato di AI per la registrazione, trascrizione e sintesi di conversazioni, il Note Pro unisce un design compatto a tecnologie avanzate di acquisizione vocale e microtrascrizioni.

Caratteristiche principali

Presentato da Plaud nell’agosto del 2025, il Note Pro ha un costo di 179 USD e rappresenta l’evoluzione del Note originale del 2023. Tra le novità spiccano un display AMOLED da 0,95–1 pollice che indica lo stato di registrazione, la batteria residua e la modalità operativa, il raddoppio dei microfoni e la funzione “endurance” che estende l’autonomia da 30 a 50 ore di registrazione continua, riducendo però il raggio d’azione.

Progettato per alternare automaticamente chiamate e registrazioni, evita la necessità di selettori manuali. L’hardware include quattro microfoni MEMS e una VPU (unità di elaborazione vocale), capaci di captare suoni fino a 5 metri grazie all’AI beamforming.

Registrazione, trascrizione e AI

Il Plaud Note Pro offre 64 GB di storage e non richiede connessione al telefono per registrare. Fornisce 300 minuti mensili gratuiti di trascrizione e l’AI genera note, mappe mentali e sommari personalizzati. La funzione “press-to-highlight” permette di marcare i punti salienti in tempo reale, ottimizzando la qualità del sommario.

Tra le altre caratteristiche, l’AI multimodale elabora audio, testo e immagini, supporta 112 lingue e garantisce la sicurezza dei dati.

Autonomia e utilizzo

Nell’uso quotidiano, il dispositivo si dimostra affidabile: una ricarica completa offre fino a 15 giorni di autonomia con un utilizzo moderato, mantenendo ancora il 55% di carica. La ricarica completa richiede circa due ore tramite cavo USB‑C. Il trasferimento dati tramite Wi‑Fi è rapido: un’ora di audio si trasferisce in circa 15 secondi.

Feedback degli utenti

Test e recensioni indipendenti evidenziano un bilancio positivo, apprezzando la qualità audio in formato WAV, anche se la modalità telefono risulta meno nitida. Tuttavia, alcuni utenti segnalano rumori, audio distorto e problemi di qualità nelle chiamate, soprattutto in ambienti rumorosi. Alcuni lamentano problemi alla batteria, mentre altri lodano l’efficacia dell’assistenza clienti e la rapidità delle sostituzioni.

Confronto con il mercato

Pur esistendo alternative come Bee, Limitless Pendant o NotePin, il Note Pro si distingue per compattezza, autonomia e funzionalità orientate alla produttività professionale. A differenza del NotePin, il Note Pro punta su registrazioni di qualità superiore e flussi di lavoro integrati.

In sintesi: il Plaud Note Pro è un recorder avanzato con AI, che unisce portabilità, autonomia e strumenti di trascrizione e sintesi intelligenti. Il design sottile, l’AI multimodale e l’integrazione con app permettono di concentrarsi sui contenuti. Non mancano però difetti come la rumorosità, la qualità audio variabile nelle chiamate e alcuni problemi hardware. Nonostante ciò, per molti utenti rappresenta un valido supporto professionale.