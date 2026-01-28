Amazon ha annunciato un nuovo piano di riorganizzazione che prevede il taglio di 16.000 posti di lavoro a livello globale. La decisione, comunicata ai dipendenti tramite una nota interna, si inserisce in una più ampia strategia volta a incrementare l’efficienza operativa e a ridurre la burocrazia, anche attraverso l’adozione di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Il contesto dei licenziamenti

Il nuovo round di tagli segue una precedente ondata di licenziamenti avvenuta nell’ottobre scorso, quando Amazon aveva già ridotto il proprio organico di circa 14.000 unità.

L’azienda ha motivato queste scelte con la necessità di adattarsi a un mercato in rapida evoluzione e di ottimizzare le proprie risorse per restare competitiva a livello globale.

La comunicazione interna relativa ai tagli ha fatto riferimento al cosiddetto “Project Dawn”, il nome in codice dell’operazione di riorganizzazione.

Automazione e revisione dei processi

Amazon ha dichiarato che l’adozione di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale e l’automazione rappresenta un elemento centrale della sua strategia futura. L’obiettivo è accelerare i processi decisionali, ridurre la burocrazia e rafforzare la struttura organizzativa, mantenendo al contempo la capacità di investire in aree strategiche considerate fondamentali per la crescita dell’azienda.

L’azienda ha inoltre sottolineato l’importanza di riallineare le competenze del personale alle nuove esigenze, promuovendo la formazione e la crescita professionale nei settori più innovativi. Amazon continua a monitorare l’evoluzione del mercato per adattare le proprie strategie e garantire una crescita sostenibile nel lungo periodo.