Samsung starebbe sviluppando nuove tecnologie per migliorare la privacy visiva sui suoi prossimi dispositivi Galaxy. Le anticipazioni, circolate online, suggeriscono l'introduzione di sistemi capaci di oscurare selettivamente alcune aree dello schermo, come notifiche o campi sensibili, con l'obiettivo di proteggere i dati dell'utente da sguardi indiscreti in ambienti pubblici.

Ipotesi su nuove funzionalità di privacy

Le indiscrezioni ipotizzano l'introduzione di un layer di protezione integrato nei display dei futuri smartphone. Questa soluzione sarebbe pensata per difendere l'utente dal cosiddetto “shoulder surfing”, ovvero la visualizzazione non autorizzata di informazioni da parte di persone vicine, oscurando solo parti specifiche dello schermo.

Possibili implementazioni e personalizzazione

Al momento, non sono disponibili dettagli ufficiali sulle modalità di funzionamento o sulle tempistiche di rilascio di queste tecnologie. Le fonti ipotizzano che la funzione potrebbe essere personalizzabile e attivabile in base al contesto o all’applicazione in uso, ma non vi sono conferme da parte dell'azienda.

Non è ancora chiaro se e quando queste soluzioni verranno effettivamente integrate nei dispositivi Galaxy, né quali modelli potrebbero beneficiarne. Si attendono eventuali annunci ufficiali da parte di Samsung nei prossimi mesi.