L’accelerazione del venture capital sul fronte dell’hardware per l’intelligenza artificiale è tangibile: Ricursive Intelligence, startup fondata nel dicembre 2025, ha chiuso una Serie A da 300 milioni di dollari, raggiungendo una valutazione di 4 miliardi di dollari. Questo traguardo è stato ottenuto a soli due mesi dal lancio ufficiale, un segnale chiaro che l’idea di chip capaci di progettarsi autonomamente sta catturando l’interesse degli investitori.

La nascita di Ricursive e la sua tesi innovativa

Ricursive è stata fondata all’inizio di dicembre 2025 con un finanziamento seed di circa 35 milioni di dollari e una valutazione iniziale di 750 milioni.

Il round seed è stato guidato da Sequoia Capital. Le fondatrici, Anna Goldie (CEO) e Azalia Mirhoseini (CTO), entrambe ex ricercatrici Google, hanno sviluppato AlphaChip, un sistema basato sul reinforcement learning applicato al layout dei chip TPU di Google.

Un round di Serie A da record

Il round di Serie A, che ha raccolto 300 milioni di dollari, è stato guidato da Lightspeed e ha visto la partecipazione di investitori di rilievo come DST Global, NVentures (il braccio di venture capital di Nvidia), Felicis Ventures, 49 Palms Ventures e Radical AI. Anche Sequoia Capital ha rinnovato il proprio supporto. In soli due mesi, la startup ha così portato il capitale totale raccolto a 335 milioni di dollari.

Una spinta per il futuro del chip design

Il valore distintivo di Ricursive risiede nella sua proposta: un sistema di intelligenza artificiale che progetta il silicio necessario al proprio funzionamento, creando un ciclo di feedback ricorsivo tra hardware e software. L’obiettivo è ridurre drasticamente i cicli di progettazione, che attualmente richiedono anni, a pochi mesi o settimane. Nonostante un team di meno di 10 dipendenti, l’azienda punta a superare il collo di bottiglia hardware che attualmente limita i progressi nel campo dell’AI.

Un trend in crescita nell’hardware AI

Ricursive non è l’unica realtà a operare nel filone dell’hardware AI auto-ottimizzante. Unconventional AI, guidata da Naveen Rao, ha raccolto 475 milioni di dollari a una valutazione di 4,5 miliardi nel dicembre 2025.

Inoltre, esiste una startup omonima, Recursive, legata a Richard Socher, in trattative per una valutazione simile. Questo movimento di mercato riflette un cambiamento nella concezione dell’hardware: la fiducia si sposta dalla produzione fisica alla visione strategica e agli algoritmi che automatizzano il processo di design.

La fiducia degli investitori: più visione che prodotto

Il successo di Ricursive evidenzia come gli investitori stiano scommettendo sulla visione strategica. Anche in assenza di hardware commerciale, il progetto di una piattaforma capace di chiudere il “loop ricorsivo” tra chip e AI ha convinto importanti attori del settore, inclusa Nvidia attraverso NVentures. Per una startup focalizzata sull’hardware, si tratta di un’accelerazione finanziaria decisamente rara.

I modelli di sviluppo tradizionali, caratterizzati da lunghi cicli di progettazione e produzione hardware, vengono messi in discussione. Se l’AI potesse progettare chip più efficienti, questi ultimi potrebbero a loro volta allenare intelligenze artificiali ancora più potenti, aprendo la strada a rivoluzioni in termini di costi, tempi e prestazioni.

Prospettive strategiche e criticità

Nonostante le cifre impressionanti, emergono interrogativi. Ricursive è, tecnicamente, ancora una promessa. Il mercato valuterà la startup in base alla sua capacità di dimostrare concretamente i guadagni di efficienza e i tempi di sviluppo risparmiati. Il confronto con altre startup dello stesso settore sarà cruciale per determinare se la fiducia attuale degli investitori sarà ben riposta, basandosi su capacità reali piuttosto che su narrazioni.

Il finanziamento di 300 milioni di dollari in Serie A, ottenuto in meno di due mesi dal lancio, riflette una visione dirompente piuttosto che una traiettoria di sviluppo consolidata. Tuttavia, nel campo dell’hardware AI, dove il progresso può derivare tanto dal software quanto dai materiali, Ricursive rappresenta un punto di osservazione privilegiato.

In sintesi, Ricursive incarna il nuovo orizzonte tecnologico: chip che migliorano se stessi e, attraverso questa capacità, alimentano un’intelligenza artificiale sempre più performante. Resta da verificare se la tecnologia manterrà le promesse in linea con la valutazione attuale, ma il trend è chiaro: il futuro dell’hardware AI è intrinsecamente ricorsivo.