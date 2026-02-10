Il 9 febbraio 2026, TechCrunch ha pubblicato un articolo che evidenzia un fenomeno inatteso: «i primi segni di burnout emergono proprio tra le persone che abbracciano l’AI con più entusiasmo». Il report, basato su dati recenti e testimonianze dirette, solleva una tensione crescente: l’AI, promessa come strumento di sollievo, sta diventando un fattore di pressione per chi ne fa largo uso.

I due volti dell’AI sul benessere lavorativo

Da un lato, studi come quello di CNBC mostrano che l’adozione intelligente di strumenti AI può alleggerire il carico cognitivo, riducendo l’esaurimento emotivo del 25% grazie a interazioni personalizzate, automatizzazioni mirate e rilevazione precoce dei segnali di stress.

Dall’altro, ricerche come quella di Forbes segnalano un paradosso: gli utenti frequenti di AI manifestano tassi di burnout superiori del 45% rispetto a chi la usa poco o per niente.

L’eccesso che pesa: più AI non significa meno stress

Un altro contributo rilevante arriva da Forbes Coaches Council, che descrive una nuova forma di affaticamento: la “fatica digitale”. La pressione non nasce da richieste superiori, ma dalla necessità di tenere il passo con ritmi imposti dalle macchine. Il senso di colpa legato all’efficienza — la sensazione di dover riempire ogni attimo risparmiato dall’AI con nuovo lavoro —, il distacco emotivo e un’iper-adozione continua sono i tre pilastri di un burnout “AI-driven”.

Autori volontari del proprio burnout

Uno studio riportato nel roundtable di BetterUp mette in luce come i super-utilizzatori di AI siano anche i più vulnerabili al burnout: «il 90% di loro dichiara di esaurirsi», sostiene un dirigente HR presente, citando dati condivisi durante il meeting. Il ciclo è paradossale: l’AI fa guadagnare tempo, ma l’organizzazione risponde caricando nuove attività, senza riflettere sull’equilibrio tra efficienza e resilienza.

Il lato meno noto della medaglia

Il panorama è sfaccettato. Ad esempio, uno studio UKG su lavoratori in prima linea (frontline) mostra che chi utilizza AI riporta meno burnout (41%) rispetto a chi non la usa (54%). Tuttavia, molti temono che l’AI sostituirà il loro ruolo: due terzi esprimono preoccupazione per un possibile licenziamento, e l’85% ritiene che sostituirli sarebbe un enorme errore.

È un segnale chiaro: la relazione tra AI e benessere è ambivalente e dipende da contesto, supporto e comunicazione.

Leadership e cultura come volano di sostenibilità

Robert Half, in Australia, fotografa un’altra ambivalenza: il 24% dei manager considera l’AI tra i fattori che contribuiscono al burnout, mentre il 26% lo indica come elemento che allevia lo stress, a patto che l’uso sia ben gestito. Anche l’esperienza nella finanza conferma che l’automazione via AI è vista come salvezza da operazioni ripetitive: il 94% degli esperti del settore accoglie con favore l’AI, che libera tempo per strategie a maggior valore.

Strategie per evitare l’overdose cognitiva

Le fonti convergono su un punto: non basta adottare l’AI, serve accompagnarla con formazione, limiti chiari, consapevolezza e spazi di riflessione.

Forbes suggerisce passi concreti come insegnare a bilanciare produttività e carico emotivo; Forbes Coaches Council raccomanda coaching e policy di digital wellness; BetterUp pone l’accento sul valore delle conversazioni e della cultura che dà respiro all’innovazione.

In sintesi, l’articolo di TechCrunch anticipa una linea interpretativa chiave per il 2026: chi abbraccia l’AI con maggiore entusiasmo può diventare involontariamente il primo soggetto a pagarne il prezzo in termini di burnout. Serve una trasformazione che metta al centro l’umanità e non solo l’efficienza: solo così l’AI potrà davvero sostenere, e non comprimere, la resilienza delle persone.