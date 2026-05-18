Elon Musk ha subito una sconfitta in tribunale nella sua causa contro Sam Altman, Greg Brockman, OpenAI e Microsoft. Una giuria californiana ha decretato all'unanimità che le denunce fossero state presentate troppo tardi, respingendo l'accusa di Musk di essere stato tradito dai cofondatori di OpenAI. Musk aveva accusato i suoi ex collaboratori di aver “rubato un ente di beneficenza”, trasformando OpenAI in un'entità a scopo di lucro, contrariamente alla missione iniziale. Tuttavia, la giuria ha stabilito che i danni lamentati da Musk si fossero verificati prima della scadenza legale per presentare il reclamo.

Il caso si è concentrato sulle presunte promesse infrante dai suoi ex compagni di viaggio nel mondo delle start-up AI. Nonostante il processo abbia rivelato drammi storici della Silicon Valley, i giurati hanno basato il loro verdetto principalmente su questioni legali inerenti le tempistiche e i limiti statutari.

La difesa del termine di prescrizione

L'argomentazione centrale della difesa si è focalizzata sul termine di prescrizione. OpenAI ha sostenuto che qualsiasi danno denunciato da Musk si fosse verificato antecedentemente al 2021, anno limite per la presentazione delle sue accuse secondo la legge. La giuria ha trovato questa linea difensiva convincente, portando a tempi ridotti per le deliberazioni.

Il verdetto ha rimosso la minaccia di una potenziale ristrutturazione di OpenAI, un'eventualità temuta da molti in vista della sua quotazione in borsa. Questo risultato è giunto a metà di un'udienza che stava valutando i potenziali danni da riconoscere a Musk nel caso di un verdetto a suo favore, rendendo tale discussione superflua.

I retroscena della disputa

Il processo ha sollevato il velo su tensioni storiche tra Musk e la sua ex società, evidenziando il cambiamento di strategia di OpenAI verso un modello di business più orientato al profitto. Musk, inizialmente uno dei co-fondatori di OpenAI, aveva investito circa 38 milioni di dollari nei primi anni del progetto, con l'intento di mantenere la sua missione originale come entità no-profit.

La giuria ha stabilito che le accuse di Musk fossero tardive e che egli fosse già a conoscenza del potenziale cambiamento di direzione dell'azienda. Di conseguenza, le sue richieste di danni e l'espulsione di Altman dal consiglio direttivo non hanno trovato sufficiente appoggio legale.

Implicazioni per il futuro di OpenAI

Con il verdetto, OpenAI può ora guardare avanti verso una delle IPO più attese nella storia, senza la minaccia immediata di contestazioni legali strutturali. Sebbene gli avvocati di Musk abbiano annunciato l'intenzione di fare appello, la decisione finale ha momentaneamente chiarito le acque per Altman e la sua squadra.

Il processo ha messo in luce come le alleanze in Silicon Valley possano dissolversi rapidamente quando gli obiettivi di mercato evolvono.

Se da un lato Musk lamenta promesse infrante, dall'altro OpenAI ha sostenuto che non ci fosse mai stata un'assicurazione di mantenere lo status no-profit per sempre, e che l'evoluzione verso un'entità a scopo di lucro fosse inevitabile per restare competitivi nel mercato globale dell'intelligenza artificiale.