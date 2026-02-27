Con una decisione annunciata il 27 febbraio 2026, il governo sud‑coreano ha concesso a Google il via libera condizionato per sfruttare mappe ad alta precisione (scala 1:5 000), consentendo così la piena operatività di Google Maps nel paese. Questo rappresenta una svolta significativa dopo decenni di restrizioni.

Un cambio di rotta storico nel controllo dei dati geografici

Fino a oggi, Google Maps in Corea del Sud operava con dati a bassa risoluzione (scala 1:25 000), impedendo direzioni stradali dettagliate o a piedi e limitando l’esperienza utente, specialmente per i turisti stranieri.

Le autorità hanno autorizzato l’export dei dati a patto che Google li elabori inizialmente su server locali, oscuri i siti sensibili — incluse basi militari — e mantenga un compliance officer in loco. Il permesso può essere sospeso in caso di non conformità.

Motivazioni alla base del cambiamento

Secondo il Ministry of Land, Infrastructure and Transport, la decisione è stata motivata dalla necessità di sostenere il turismo, migliorare l’industria geospaziale locale e favorire lo sviluppo di infrastrutture 3D e tecnologie AI legate alla geolocalizzazione. Sul fronte esterno, pressioni — in particolare dagli Stati Uniti, che consideravano le restrizioni una barriera nei confronti delle aziende tecnologiche americane — hanno influito sulla svolta.

Radici della politica restrittiva sud-coreana

Il divieto di esportare dati cartografici risale al 2007, rinnovato nel 2016, in nome della sicurezza nazionale, data la situazione di “guerra tecnica” con la Corea del Nord. Diverse leggi chiave impedivano ai dati cartografici governativi di attraversare i confini fisici del paese e vietavano la diffusione di immagini aeree di siti sensibili.

Implicazioni per il mercato locale e la concorrenza

Il blocco aveva favorito app di mappatura nazionali come Naver Map e Kakao Map, che detenevano ampi vantaggi competitivi grazie all’accesso a mappe dettagliate. La nuova apertura potrebbe stimolare l’innovazione nel comparto, portando Google e potenzialmente altri attori globali a offrire servizi più completi e competitivi anche in Corea del Sud.

Limiti e garanzie di sicurezza

Pur aprendo alla funzionalità completa di Google Maps, Seul impone condizioni stringenti: oscuramento di siti sensibili anche nelle immagini storiche di Street View e Google Earth, limitazione dell’esposizione delle coordinate precise, elaborazione iniziale dei dati su server locali e possibilità per il governo di chiedere aggiornamenti urgenti in caso di minacce per la sicurezza. Il governo ha inoltre previsto un framework di prevenzione e risposta rapida agli incidenti legati all’esportazione dei dati, compreso un “pulsante rosso” per l’intervento d’emergenza.

Equilibrio tra sicurezza, sovranità e apertura tecnologica

La decisione rappresenta un compromesso tra la protezione della sicurezza nazionale e il favorire l’innovazione digitale.

Le leggi in vigore riflettevano una forte concezione di sovranità digitale, ma l’evoluzione degli scenari geopolitici e le esigenze del turismo globale hanno convinto a un progressivo alleggerimento della prudenza. Nel contesto della rapida diffusione dell’intelligenza artificiale e delle smart city, l’accesso a mappe ad alta precisione è cruciale. La disponibilità di questi dati, se gestita con controllo e responsabilità, può stimolare anche l’ecosistema interno, senza compromettere la sicurezza. La nomina di un compliance officer in Corea suggerisce una direzione verso una governance più partecipata e trasparente, con la possibilità di un confronto continuo tra regolatori e operatori internazionali.

La scelta di Seul può segnare una nuova era nel bilanciamento tra protezione della sovranità geografica e integrazione tecnologica globale, aprendo potenzialmente la strada a un futuro in cui mappe e dati possono essere strumenti di crescita, non di esclusione.