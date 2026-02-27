Spotify potenzia la sua offerta nel mercato degli audiolibri con l'introduzione delle **Audiobook Charts**, uno strumento innovativo pensato per facilitare la scoperta dei titoli più apprezzati. A partire da oggi, venerdì 27 febbraio 2026, queste classifiche settimanali sono disponibili negli Stati Uniti e nel Regno Unito, accessibili sia agli utenti Free sia a quelli Premium. Le classifiche, aggiornate ogni settimana, evidenziano i titoli più ascoltati in assoluto e per ciascun genere, basandosi su metriche di ascolto e coinvolgimento degli utenti.

Un nuovo strumento per la scoperta

All'interno dell'app Spotify, le nuove Audiobook Charts si trovano nel tab “Audiobooks”, sotto la sezione “Dive deeper”. Gli utenti avranno accesso a due tipologie di classifiche: i **Top Audiobooks**, che presentano i trenta titoli più ascoltati a livello generale, e i **Top Audiobooks by Genre**, con le prime dieci posizioni per ogni specifico genere. L'obiettivo è fornire ai lettori una guida affidabile ai contenuti più popolari, offrendo al contempo ad autori e case editrici un'opportunità preziosa per aumentare la visibilità dei propri lavori.

“Quando i contenuti diventano più facili da accedere, scoprire e godere, la domanda cresce”, ha commentato Duncan Bruce, Director of Audiobook Partnerships and Licensing di Spotify, sottolineando l'impatto positivo già riscontrato con le classifiche musicali e di podcast.

Il lancio delle Audiobook Charts si inserisce in una strategia mirata a integrare ulteriormente i libri nella cultura pop e nel quotidiano degli utenti.

Modalità di accesso e costruzione delle classifiche

Le Audiobook Charts sono consultabili sia da dispositivi mobili che da desktop/web, raggiungibili tramite la funzione di ricerca, selezionando “Audiobooks” e poi “Dive deeper” nel client Spotify. Le classifiche non si basano esclusivamente sui volumi di riproduzione, ma, come evidenziato da The Bookseller, attribuiscono maggiore peso alle interazioni reali degli utenti, distinguendole da clic accidentali o ascolti parziali. Questo sistema di filtraggio mira a garantire la qualità e l'affidabilità dei dati presentati.

La metodologia adottata è coerente con quella già impiegata per musica e podcast, basandosi sull'attività effettiva di ascolto su Spotify e valorizzando l'engagement autentico degli utenti. Tale approccio è stato studiato per riflettere le preferenze degli ascoltatori in modo più accurato e affidabile.

Spotify espande il suo ecosistema audiobook

Questo lancio rappresenta un ulteriore passo nella continua crescita del segmento audiolibri su Spotify. Negli ultimi anni, la piattaforma ha introdotto funzionalità innovative come **Page Match**, che permette di scannerizzare una pagina di un libro per trovare il corrispondente punto nell'audiolibro, e **Audiobook Recaps**, brevi riepiloghi audio per facilitare la ripresa dell'ascolto.

Inoltre, Spotify ha ampliato la sua offerta includendo la vendita di libri fisici tramite partnership con Bookshop.org, estendendo la propria presenza oltre il puro streaming.

L'azienda ha anche investito nell'ampliamento del catalogo e nell'accesso globale: con gli audiolibri inclusi in Premium disponibili in 14 mercati e un catalogo di oltre 500.000 titoli in inglese, Spotify si è posizionata in modo strategico nell'ecosistema dell'audio storytelling, offrendo un'esperienza differenziata per utenti Free e Premium.

Impatto su utenti, autori e mercato editoriale

Per gli utenti, le nuove classifiche offrono un metodo semplice e affidabile per scoprire titoli di tendenza e navigare nell'offerta di audiolibri con maggiore consapevolezza.

Per editori e autori, le Audiobook Charts costituiscono una vetrina dinamica e costantemente aggiornata, capace di conferire visibilità reale a titoli emergenti o di nicchia.

La promozione periodica di titoli popolari può inoltre generare un effetto a catena positivo, stimolando ulteriori ascolti, inclusione in playlist e promozione organica. Spotify intende così rafforzare il suo ruolo di collegamento tra autori, editori e pubblico, contribuendo all'evoluzione del settore editoriale verso l'audio digitale.

La creazione delle **Audiobook Charts** segna un nuovo capitolo nella strategia di Spotify: rendere i libri più visibili, accessibili e parte integrante della cultura digitale. Dopo aver già beneficiato delle classifiche in modalità streaming per la musica, ora è il turno dell'audio storytelling, un passo ulteriore verso l'integrazione completa di contenuti audio di ogni tipo in un'unica esperienza fluida.