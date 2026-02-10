L’ex CEO di GitHub, Thomas Dohmke, ha raccolto un seed round record di 60 milioni di dollari per la sua nuova startup, Entire. La valutazione pre-money raggiunta è di 300 milioni di dollari, come annunciato da TechCrunch il 10 febbraio 2026.

Il dev tooling accelerato dall’AI

Entire si posiziona al centro del dibattito attuale sulla gestione dell’enorme mole di codice generato dagli agenti AI. Con l’esplosione degli strumenti di coding automatico, team di sviluppo si trovano a dover gestire una quantità crescente di snippet, patch e contributi che richiedono contesto, tracciabilità e verifica umana.

La raccolta fondi di Entire è stata definita da TechCrunch come “la seed round più grande mai registrata per una startup dev tool”. Questo dato sottolinea la fiducia degli investitori e l’urgenza del mercato nel trovare soluzioni per la gestione del coding generativo.

I tre pilastri tecnologici di Entire

Secondo le informazioni disponibili, Entire si fonda su tre componenti chiave:

1. Database compatibile con Git: progettato per unificare il codice prodotto da agenti AI, mantenendo familiarità con gli strumenti di version control più diffusi.

2. Universal Semantic Reasoning Layer: un livello semantico che abilita la cooperazione tra diversi agenti AI, cruciale per orchestrare output derivanti da modelli differenti o da fasi di generazione multiple.

3. Interfaccia AI-native: sviluppata per supportare la collaborazione tra uomo e macchina attraverso un’interfaccia utente ottimizzata per scenari di coding assistito.

Checkpoints: contesto e tracciabilità nel flusso Dev

Il primo strumento open source rilasciato da Entire è Checkpoints. Questa soluzione permette di associare ogni porzione di codice generato da un agente AI al contesto che l’ha prodotta, inclusi prompt, trascrizioni e azioni preliminari. Ciò consente ai team di sviluppo di riesaminare, cercare e comprendere il processo che ha portato a una specifica porzione di codice.

Checkpoints risponde alla domanda fondamentale: «perché l’AI ha scritto così?», offrendo trasparenza, responsabilità e apprendimento all’interno del flusso di lavoro.

La pressione del mercato e le necessità emergenti

Thomas Dohmke evidenzia una trasformazione in atto: «stiamo vivendo un boom degli agenti, ora enormi volumi di codice vengono generati più velocemente di quanto un essere umano possa comprendere. Il nostro sistema manuale di produzione software — da issue, a repository git, a pull request, fino al deployment — non è mai stato progettato per l’era dell’AI».

Questa dichiarazione sintetizza la sfida attuale: la produzione software sta cambiando paradigma, spostando il focus dall’automazione alla governance. Sono necessari strumenti specificamente concepiti per gestire l’AI in modo sicuro, comprensibile e controllabile.

Trend nel coding AI: Anysphere e oltre

Startup come Anysphere, con il suo coding assistant Cursor, stanno raccogliendo ingenti investimenti. Nel 2024 ha chiuso una Series A da 60 milioni di dollari con una valutazione di 400 milioni di dollari. Successivamente, ha completato round che hanno portato la sua valutazione vicino ai 30 miliardi di dollari, con oltre 1 miliardo in ARR.

Questo scenario evidenzia una chiara dinamica: da un lato, la crescita di startup che generano codice automaticamente; dall’altro, l’aumento della domanda per strumenti che gestiscano, traccino e garantiscano la qualità e la governance del codice.

Impatti e strategie di Entire

Entire mira a integrarsi nel ciclo di sviluppo, dalla creazione alla revisione del codice AI.

Questo approccio promette impatti positivi su:

- Sicurezza e qualità: il contesto fornito riduce il rischio di vulnerabilità.

- Trasparenza: audit e compliance diventano più gestibili.

- Produttività: i developer possono concentrarsi su attività a maggior valore.

La scelta di una soluzione open source come Checkpoints favorisce l’adozione iniziale e l’interoperabilità. Il round guidato da Felicis segnala fiducia nel team e nella proposta di valore, potenziando future partnership.

In sintesi, Entire risponde al nuovo paradigma: non solo «AI che scrive codice», ma «AI che scrive codice tracciabile e gestibile».

Il round record di 60 milioni di dollari e la valutazione di 300 milioni di dollari rappresentano una chiara scommessa sul futuro del dev tooling orientato alla governance del codice AI.