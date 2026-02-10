Il 10 febbraio 2026 segna una svolta nella regolamentazione dei deepfake e dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale in India. Le modifiche alle Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, introducono obblighi stringenti per le piattaforme social: etichettatura obbligatoria dei contenuti sintetici, tracciabilità integrata tramite metadata e tempi di rimozione drasticamente ridotti.

Nuovo quadro normativo per i contenuti sintetici

Le nuove regole, pubblicate nella Gazzetta ufficiale, delineano un quadro di regolamentazione formale per i deepfake audio-visuali.

Impongono l’etichettatura esplicita e l’embedding di metadati per garantire tracciabilità e autenticità del contenuto. Questo approccio mira a contrastare la rapida diffusione di materiale ingannevole o dannoso.

Allo stesso tempo, i tempi di adeguamento sono stati drasticamente ridotti. Le piattaforme avranno solo tre ore per rimuovere contenuti su ordine ufficiale e due ore per richieste urgenti da parte degli utenti. Si tratta di un cambiamento epocale rispetto ai termini precedenti, sottolineando la volontà del governo di fronteggiare velocemente disinformazione, frodi economiche e disordini pubblici.

Impatto operativo e preoccupazioni

La compressione delle tempistiche risponde alla velocità con cui i deepfake possono propagarsi, generando danni reputazionali e influenzando ambiti sensibili come le elezioni.

Il quadro normativo affida un ruolo cruciale all’automazione: le piattaforme dovranno disporre di strumenti tecnici in grado di verificare dichiarazioni, identificare deepfake, etichettarli e bloccarne la diffusione preliminarmente.

Tuttavia, la fondazione Internet Freedom Foundation ha espresso preoccupazioni sul rischio di over-remove e limiti alla libertà di espressione, dati i pochi margini lasciati alla revisione umana nei processi di moderazione. La rapidità richiesta potrebbe infatti compromettere l’accuratezza.

Evoluzione delle regole di rimozione

Fino al 2023, le piattaforme social avevano fino a 36 ore per rimuovere deepfake a seguito di segnalazione, termine poi ridotto a 24 ore in casi di impersonazione dopo un avviso ministeriale.

Le modifiche proposte nell’ottobre 2025 avevano introdotto etichettature visibili e limiti sull’autorità di emettere ordini di rimozione, ma senza cambiare drasticamente i tempi di risposta.

Le novità di febbraio 2026 rappresentano dunque una svolta netta, riducendo ulteriormente le tempistiche e rendendo operativa la trasparenza già prevista nei drafts precedenti. L’obiettivo è creare una governance digitale rapida ma equilibrata.

Verso uno standard globale?

Il nuovo framework normativo riflette l’intento indiano di bilanciare innovazione e sicurezza digitale in un mercato con oltre un miliardo di utenti internet. Da una prospettiva strategica, l’obbligo di etichetta e metadata e i tempi compressi potrebbero diventare uno standard globale, data l’importanza del mercato indiano per grandi piattaforme come Meta e YouTube.

Il compromesso tra efficacia nella moderazione e tutela della libertà di espressione richiederà ulteriori approfondimenti. Le piattaforme dovranno investire in automation compliance e processi interni chiari per garantire sia velocità sia accuratezza, evitando sanzioni e la perdita della safe harbour protection prevista dalla legge indiana. L’India ha adottato un approccio normativo che ridisegna i confini della responsabilità digitale, imponendo standard rigorosi a tutela della verità e dell’ordine pubblico, ma sollevando delicate questioni di libertà, trasparenza e governance algoritmica.