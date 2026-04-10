La Francia ha compiuto un passo decisivo verso la sua sovranità digitale, annunciando la sostituzione di Microsoft Windows con il sistema operativo Linux su una parte significativa dei computer governativi. Questa scelta strategica mira a ridurre la dipendenza dalla tecnologia statunitense. Essendo open source, Linux è scaricabile e utilizzabile gratuitamente, con diverse distribuzioni personalizzabili per specifiche esigenze operative.

La svolta digitale del governo francese

Il ministro francese David Amiel ha sottolineato l'importanza di “riprendere il controllo del proprio destino digitale”, diminuendo l'affidamento sulle aziende tecnologiche americane.

Amiel ha espresso preoccupazione per la mancanza di controllo della Francia sui propri dati e infrastrutture digitali. La transizione, per la quale non è stato definito un calendario preciso né le distribuzioni Linux specifiche, inizierà con i computer dell'Agenzia Digitale Interministeriale (DINUM).

Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di sforzi per minimizzare la dipendenza dai giganti tecnologici esteri, accelerata dalla crescente imprevedibilità geopolitica.

Una strategia nazionale per l'indipendenza

La Francia ha formalmente deliberato di rimpiazzare Windows con Linux su tutti i desktop governativi, un'operazione che coinvolgerà circa 2,5 milioni di dispositivi. Questo rappresenta una delle “ribellioni più significative” al dominio tecnologico statunitense da parte di una grande nazione occidentale.

La trasformazione non si limita ai soli sistemi desktop, ma abbraccia strumenti di collaborazione, software antivirus, piattaforme di intelligenza artificiale, database e attrezzature di rete.

Il piano include anche la migrazione delle piattaforme di videoconferenza: strumenti come Microsoft Teams e Zoom saranno abbandonati in favore di Visio, una piattaforma open source sviluppata in Francia. Questa strategia è concepita per garantire che dati e risorse finanziarie rimangano all'interno dei confini nazionali, rafforzando l'indipendenza tecnologica.

L'Europa e la sfida alla dipendenza tecnologica

L'azione della Francia non è isolata. Numerosi altri paesi europei, tra cui Austria e Germania, stanno adottando misure analoghe per ridurre la loro dipendenza dai fornitori tecnologici statunitensi.

La crescente attenzione alla privacy dei dati e la potenziale minaccia che tensioni geopolitiche possano imporre alle aziende della Silicon Valley di interrompere i servizi, stanno catalizzando queste iniziative.

Le scelte di queste nazioni europee riflettono una comune determinazione a promuovere tecnologie sviluppate internamente, consolidando la sicurezza e la sovranità digitali. In netto contrasto, l'Australia ha recentemente siglato un nuovo accordo quinquennale con Microsoft, evidenziando approcci divergenti nelle strategie digitali globali.

La decisione francese di abbandonare Windows segna una delle prime e più rilevanti rivoluzioni digitali a livello governativo in Europa. Sebbene la specifica distribuzione Linux da adottare non sia ancora stata definita, l'annuncio sottolinea il ruolo centrale del software open source nella strategia digitale nazionale e sfida l'assunto che i computer governativi debbano necessariamente impiegare software di origine statunitense.