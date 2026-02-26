Alphabet compie una mossa strategica di organizzazione interna: Intrinsic, la piattaforma software per robotica industriale nata all’interno di X e spin-off indipendente nel 2021, entra a far parte di Google pur mantenendo uno status distintivo. L’annuncio, comunicato mercoledì 25 febbraio 2026, segna una nuova fase dell’AI fisica (“physical AI”), attorno alla quale Google intende rafforzare la propria presenza nel manifatturiero avanzato e nella logistica integrando Gemini, DeepMind e Google Cloud alla tecnologia di Intrinsic.

Da X a Google: una traiettoria evolutiva

Intrinsic era nata all’interno del laboratorio X di Alphabet, maturando per oltre cinque anni prima di diventare una società indipendente nel 2021. In questo periodo, la startup ha acquisito Vicarious nel 2022, una società con oltre 250 milioni di dollari raccolti, e ha assorbito divisioni a pagamento di Open Robotics. Nonostante una riduzione del 20% della forza lavoro nel gennaio 2023, ha lanciato Flowstate, la sua prima piattaforma per il workflow robotico per utenti non specialisti, e in seguito Intrinsic Vision AI. Inoltre, a ottobre 2025 ha avviato una joint venture con Foxconn per sviluppare robot intelligenti destinati all’automazione completa delle linee di produzione.

Una sinergia tra robotica e infrastrutture AI

L’integrazione nella struttura di Google offrirà ad Intrinsic accesso diretto a Gemini, Google Cloud e alla divisione DeepMind, ampliando la capacità di sviluppare applicazioni robotiche scalabili e intelligenti. Wendy Tan White ha affermato che, grazie a questo potenziamento, sarà possibile “liberare il potenziale dell’IA fisica per un vasto insieme di aziende manifatturiere e sviluppatori”, rivoluzionando costi e operatività. Il concetto di “Android della robotica”, evocato da una pubblicazione, sottolinea come Flowstate miri a democratizzare lo sviluppo di applicazioni robotiche su più hardware, abbattendo la complessità tecnica.

Portfolio Alphabet: dal modular al consolidato

L’annuncio non è isolato: simili dinamiche si sono già viste con DeepMind, integrata sempre più in Google a partire dal 2023, e precedenti spin-off come Verily o Mineral. Secondo analisti e fonti di settore, questa decisione indica che una piattaforma robotica indipendente non tiene il passo in un mercato che ora richiede integrazione profonda con infrastrutture AI‑cloud e continuo aggiornamento dei modelli. In poche parole, la strategia passa da modularità a capacità integrate nei servizi core di Google.

Impatto sul mercato e sulle strategie industriali

L’ingresso di Intrinsic in Google cambia le prospettive per le imprese che valutano l’adozione della robotica industriale: la presenza diretta della tecnologia dentro un’infrastruttura AI robusta può accelerare l’adozione di soluzioni in produzione di 12‑18 mesi, secondo alcune stime.

Inoltre, per il settore delle piattaforme robotiche indipendenti si profila una nuova fase competitiva: o si riesce a mantenere differenziazione verticale, oppure si finisce per essere assorbiti in ecosistemi più grandi e integrati.

Sul versante interno a Google, la sfida sarà mantenere l’agilità innovativa di Intrinsic all’interno di una struttura con oltre 180.000 dipendenti, come sottolineato da fonti che ricordano l’impatto della burocrazia sulle startup integrate in grandi organizzazioni. Programmi come RT‑2, RoboCat o Gemini Robotics di DeepMind potranno ora dialogare più strettamente con la piattaforma Flowstate, accorciando i tempi tra ricerca e applicazione industriale.

Verso l’industrializzazione dell’IA fisica

Il panorama globale della robotica si sta ridefinendo attorno alla convergenza tra AI digitale e sistemi fisici. Player come Tesla, Figure AI, Boston Dynamics e gli investimenti di Amazon nella robotica logistica stanno spingendo verso soluzioni integrate e autonome. Google, consolidando Intrinsic al suo interno, si posiziona come protagonista nell’industrializzazione dell’IA fisica, offrendo clienti enterprise una soluzione potenziata da modelli AI avanzati e infrastrutture scalabili.

Alla luce di questa mossa, sarà cruciale monitorare nei prossimi mesi come Google declinerà commercialmente le tecnologie di Intrinsic: se rappresenterà una strategia attiva di go‑to‑market sul manifatturiero e la logistica, o una semplice razionalizzazione interna. In entrambi i casi, l’integrazione di Intrinsic nel cuore di Google segna una svolta nella maturazione dell’AI fisica, da ricerca a prodotto industriale concreto.