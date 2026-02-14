Nothing ha inaugurato ufficialmente il suo primo flagship store in India il 14 febbraio 2026, a Bengaluru. Questa apertura segna un passaggio strategico fondamentale per il brand, che si espande dal canale esclusivamente online alla vendita fisica e immersiva nel mercato indiano.

Un’apertura attesa e localizzata

Il nuovo punto vendita è situato nel quartiere di Indiranagar, precisamente su 100 Feet Road (660/1, 1st Stage). L’inaugurazione è stata presieduta da Carl Pei, co‑fondatore e CEO di Nothing, affiancato da Akis Evangelidis, co‑fondatore e India President del brand.

Lo store opererà tutti i giorni, dalle 11:00 alle 21:00 ora locale, offrendo un accesso costante ai suoi visitatori.

Un ambiente immersivo e funzionale

Lo spazio, che si estende su una superficie di circa 5.032 piedi quadrati distribuiti su due piani, è stato progettato per riflettere l’estetica retro-futuristica tipica del brand. I materiali grezzi come cemento, alluminio, acciaio e vetro sono lasciati a vista, in un'architettura che mira a incarnare la filosofia di trasparenza di Nothing. Questo design distintivo crea un ambiente che è allo stesso tempo immersivo e funzionale.

Oltre all’esposizione dei prodotti Nothing e del sub‑brand CMF, il flagship store offre una serie di esperienze interattive.

Tra queste, giochi con graffette (claw games), distributori automatici (vending machines), un nastro trasportatore che simula una catena di produzione per la consegna dei prodotti acquistati, uno studio dedicato ai creator per la realizzazione di video unboxing, una zona lounge comunitaria con snack e bevande, e un servizio di customizzazione dello schermo.

Strategia di brand e mercato

Questo flagship store rappresenta il secondo punto vendita fisico globale di Nothing, dopo quello inaugurato nel 2022 a Londra. La scelta di Bengaluru come sede per il primo store indiano non è casuale: secondo Carl Pei, la città vanta la più alta concentrazione di utenti Nothing in India ed è considerata il mercato più grande per il brand.

L'obiettivo principale dell'apertura non è la massimizzazione delle vendite, ma piuttosto stimolare l'ingaggio reale con il brand e creare una connessione più profonda con la community.

Nothing riconosce l'importanza di un mix di esperienze online e offline per adattarsi alle diverse preferenze dei consumatori. L'India si conferma il mercato più dinamico per il brand, con una quota di mercato smartphone superiore al 2% e una crescita record dell'85% nei volumi nel secondo trimestre del 2025. Il sub‑brand CMF è stato recentemente trasformato in un'entità indipendente con sede in India, supportata da un investimento significativo e dalla creazione di nuovi posti di lavoro.

Il contesto competitivo e futuro retail fisico

L'apertura del flagship store di Nothing a Bengaluru si inserisce in un contesto di crescente espansione del retail fisico in India, con altri grandi player tecnologici che stanno rafforzando la loro presenza. Nothing punta a costruire una relazione diretta ed esperienziale con i consumatori, in linea con le tendenze emergenti nel settore.

Inoltre, le sfide globali legate alla scarsità di memoria RAM e NAND, dovute alla crescente domanda dei data center AI, renderanno sempre più strategica l'esperienza di prodotto integrale. Nothing prevede di espandere ulteriormente la sua presenza fisica con l'apertura di altri flagship store globali a New York e Tokyo.

Il nuovo flagship store di Bengaluru segna un passo concreto nella strategia di Nothing per consolidare la propria presenza fisica e rafforzare la cultura del brand in India. Uno spazio esperienziale progettato per stimolare la scoperta, la comunità e la narrazione dei valori di Nothing, con un occhio attento alla sostenibilità del percorso di crescita in uno dei mercati più promettenti al mondo.