OpenAI ha siglato una collaborazione strategica con il gruppo Tata. Tramite Tata Consultancy Services (TCS), verrà realizzata in India la prima infrastruttura di intelligenza artificiale (AI) su larga scala, dedicata al progetto Stargate. L'accordo prevede un data center iniziale da 100 megawatt (MW), con la prospettiva di espansione fino a 1 gigawatt (GW).

Il contesto e l'annuncio dell'infrastruttura AI

L'annuncio ufficiale è giunto durante l'India AI Impact Summit, tenutosi a New Delhi il 18 febbraio 2026. TCS si occuperà della costruzione di un data center AI-ready da 100 MW, equipaggiato con raffreddamento liquido ad alta densità, connessioni dirette alle principali cloud region e un'infrastruttura ottimizzata per i carichi di lavoro AI.

È prevista un'opzione per estendere la capacità fino a 1 GW. OpenAI diventerà il primo cliente della nuova piattaforma HyperVault di TCS, progettata per gestire esigenze di calcolo massiccio da parte di hyperscaler e imprese AI-driven. Questa iniziativa rientra nel più ampio progetto Stargate, volto a implementare infrastrutture AI globali per addestramento e inferenza.

Attraverso questa mossa, OpenAI mira a eseguire i propri modelli avanzati direttamente in India. Ciò consentirà di ridurre la latenza, rispettare i requisiti di data residency e adempiere agli obblighi normativi, specialmente per settori regolamentati e per il settore pubblico. Il piano include anche la distribuzione di ChatGPT Enterprise a centinaia di migliaia di dipendenti del gruppo Tata e l'adozione degli strumenti Codex di OpenAI per standardizzare lo sviluppo di software AI-native.

Numeri e potenziale di scala dell'infrastruttura

L'avvio con 100 MW rappresenta un impegno considerevole, una capacità produttiva sufficiente a supportare migliaia di GPU di ultima generazione. Basandosi sugli investimenti e sulle roadmap del settore, HyperVault prevede uno sviluppo fino a 1 GW nei prossimi anni, con un investimento pianificato di circa 180 miliardi di rupie (equivalenti a circa 2 miliardi di dollari). L'accordo con OpenAI posiziona HyperVault come una delle infrastrutture AI più significative a livello globale.

L'importanza strategica dell'infrastruttura per OpenAI

La localizzazione della capacità computazionale in India permette a OpenAI di accedere a un mercato con oltre 100 milioni di utenti settimanali di ChatGPT, tra cui studenti, sviluppatori e imprenditori.

Questo miglioramento dell'esperienza utente si accompagna a una riduzione dei costi di connettività internazionale. Inoltre, l'infrastruttura facilita il rispetto delle normative sulla localizzazione dei dati imposte da enti come RBI e SEBI, aspetto cruciale per acquisire clienti enterprise e governativi attenti alla sicurezza dei dati sensibili.

Implicazioni per l'ecosistema indiano e il mercato AI

L'alleanza tra OpenAI e Tata consolida il ruolo dell'India come hub globale per l'AI. Mentre colossi come Google, Microsoft, Amazon e Meta continuano a investire massicciamente in infrastrutture AI nel Paese, questa collaborazione porta competenze avanzate in AI, capacità infrastrutturali e iniziative di formazione professionale su larga scala.

TCS prevede di implementare ChatGPT Enterprise tra i propri dipendenti e di utilizzare gli strumenti OpenAI per l'innovazione nello sviluppo software. La presenza di OpenAI in India sarà ulteriormente rafforzata da nuovi uffici a Mumbai e Bengaluru, dedicati al supporto delle vendite enterprise, all'engagement con gli sviluppatori e alle relazioni con le autorità di regolamentazione.

Parallelamente, l'industria dei data center in India sta vivendo una rapida espansione. La capacità operativa, pari a circa 0,95 GW nel 2024, è stimata raggiungere oltre 1,8 GW entro il 2026. Questa crescita è trainata dal boom della digitalizzazione, dalle policy di data localization e dall'adozione sempre più diffusa dell'AI.

Prospettive future dell'infrastruttura AI

Questo accordo segna l'inizio di un potenziale percorso verso infrastrutture AI su scala GW in India. Il progetto risponde alla crescente domanda di capacità computazionale avanzata e agisce da catalizzatore per l'intero ecosistema: dal potenziamento della supply chain per il raffreddamento ad alta densità alla formazione di figure professionali specializzate. OpenAI, entrando nel mercato con un'infrastruttura tangibile, contribuisce all'avanzamento dell'AI sovrana nel Paese, un passo significativo anche in chiave geopolitica e tecnologica. La sinergia tra un leader globale dell'AI e un consolidato conglomerato indiano pone le basi per uno sviluppo sostenibile del settore, integrando tecnologia, competenze e infrastrutture in un contesto normativo in evoluzione.