In un contesto in cui la mobilità elettrica nelle regioni emergenti sta guadagnando terreno, Zeno compie un passo deciso. Il 5 marzo 2026, l'azienda ha annunciato un finanziamento Series A da 25 milioni di dollari. L'obiettivo è velocizzare la produzione delle sue motorbike elettriche con batterie intercambiabili, ampliare la rete di ricarica e rispondere a una domanda crescente di trasporto sostenibile.

Un round significativo nel contesto africano

Il finanziamento da 25 milioni di dollari si posiziona tra i più consistenti raccolti finora da una startup di e-mobility in Africa.

Di questa somma, 20,5 milioni sono equity, guidati da Congruent Ventures con il sostegno di Active Impact e Lowercarbon Ventures. Circa 4,5 milioni arrivano sotto forma di debito da Camber Road e Trifecta Capital.

Un ecosistema progettato in-house

Zeno non si limita alla vendita di una moto; ha sviluppato internamente il veicolo Emara, il pacco batterie swappable, le infrastrutture di ricarica e il software di gestione. In meno di un anno e mezzo dalla sua nascita, l'azienda ha prodotto 800 Emara e installato oltre 150 punti di ricarica in quattro paesi dell’Africa orientale.

Risparmio operativo e ampia domanda in attesa

L’Emara offre un costo operativo inferiore del 50% rispetto alle moto a combustione interna, un vantaggio cruciale per gli operatori di ‘bodaboda’.

Il veicolo garantisce circa 100 km di percorrenza per carica, può trasportare fino a 250 kg e viene venduto a circa 1.300 dollari senza batteria o 2.000 con batterie incluse. Zeno produce 70–80 moto a settimana e ha già una platea di 25.000 clienti retail e fleet in attesa.

Innovazione oltre la mobilità

L'azienda sta anche sperimentando una docking station per batterie che permetta a case e imprese di utilizzare i pacchi per illuminare o alimentare piccoli elettrodomestici. Se industrializzato, tale dispositivo potrebbe estendere l'operatività di Zeno ben oltre il mercato dei veicoli, entrando nell’infrastruttura energetica diffusa. Questo rappresenterebbe un vantaggio cruciale in aree con reti elettriche instabili.

Prospettive e strategie future

Zeno trae ispirazione dal piano originario di Tesla, che univa veicoli e infrastrutture energetiche, adattandolo alle specificità dei mercati emergenti dove le barriere all’accesso sono più basse. Le batterie swappable, combinate con software IoT e modelli di abbonamento o pay-per-use, rendono l’offerta modulare e flessibile. Rispondono a un mondo in cui avere cariche mobili è tanto importante quanto il veicolo stesso.

Il round odierno consente a Zeno di sostenere una crescita rapida e consolidare la sua presenza in Africa orientale. Se il modello si afferma, potrà diventare un riferimento per un’innovazione vera, integrata, competitiva e radicata nel territorio digitale ed energetico del continente.