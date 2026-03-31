Allbirds, il rinomato marchio di calzature in lana che ha conquistato la Silicon Valley, ha raggiunto un accordo per cedere tutti i suoi beni e la proprietà intellettuale alla American Exchange Group per 39 milioni di dollari. Questa cifra rappresenta una netta contrazione rispetto ai 348 milioni di dollari raccolti con l'IPO del 2021 e si posiziona ben al di sotto della valutazione di oltre 4 miliardi di dollari raggiunta nel suo primo giorno di contrattazioni.

Il percorso verso la cessione

Fin dal suo esordio in borsa, Allbirds ha intrapreso una strategia di espansione aggressiva, puntando sul retail fisico e introducendo nuove categorie di prodotto come leggings e giacche.

Tuttavia, questa diversificazione non ha trovato il riscontro sperato presso la sua clientela principale, generando perdite significative. Il co-fondatore Tim Brown ha in seguito riconosciuto che la rapida crescita aveva compromesso parte del “DNA” distintivo dell'azienda.

L'accordo di vendita è ora in attesa dell'approvazione degli azionisti e si prevede che la transazione si concluda nel secondo trimestre. La distribuzione dei proventi agli azionisti è stimata per il terzo trimestre dell'anno.

Dettagli finanziari e prospettive di mercato

La vendita è stata negoziata da un comitato speciale composto da direttori indipendenti e ha ottenuto l'approvazione unanime del consiglio di amministrazione di Allbirds.

Nonostante il prezzo di cessione, alcune analisi di mercato suggeriscono che le azioni dell'azienda potrebbero essere ancora sottovalutate rispetto al loro valore equo.

Fondata nel 2015, Allbirds si è affermata grazie alle sue calzature realizzate con materiali sostenibili, tra cui lana Merino, fibre di albero e canna da zucchero. I recenti sviluppi evidenziano le sfide incontrate dal marchio nel mantenere la sua posizione competitiva in un mercato in continua evoluzione.

La riorganizzazione strategica

In risposta alle difficoltà riscontrate, Allbirds ha annunciato la chiusura di tutti i suoi negozi a prezzo pieno negli Stati Uniti entro la fine di febbraio 2026. Questa decisione rientra in una più ampia strategia volta a ottimizzare le operazioni e a migliorare la redditività.

La nuova direzione prevede un maggiore focus sull'espansione del canale e-commerce, lo sviluppo di partnership all'ingrosso e l'incremento delle distribuzioni internazionali.

Sebbene la chiusura dei negozi fisici rappresenti un ridimensionamento, Allbirds intende mantenere operativi due negozi outlet negli Stati Uniti e due punti vendita a prezzo pieno a Londra. L'obiettivo è adattarsi al mutato panorama del retail e massimizzare l'efficienza operativa.

Implicazioni future per il brand

Questa transizione solleva interrogativi sul riposizionamento di Allbirds in un contesto di mercato sempre più agguerrito. Mentre American Exchange Group, che già include nel suo portafoglio marchi come Aerosoles e Jonathan Adler, si prepara ad integrare Allbirds, l'industria osserva con attenzione l'evoluzione del marchio.

La scelta di concentrarsi sul canale online e sui mercati internazionali potrebbe rivelarsi determinante per il futuro del brand. L'azienda mira a capitalizzare le crescenti tendenze di acquisto digitali e a rafforzare il proprio impegno verso la sostenibilità, un pilastro della sua identità aziendale. Resta da vedere se questa mossa strategica riuscirà a rivitalizzare un marchio che, fino a poco tempo fa, sembrava irrefrenabile.