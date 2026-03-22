La startup americana Cursor ha ammesso di aver utilizzato il modello open source cinese Kimi 2.5 di Moonshot AI come base per il suo nuovo modello di codifica, Composer 2. Sebbene inizialmente presentato come un'innovazione di "intelligenza di codifica di livello frontiera", Composer 2 si è rivelato una versione migliorata di Kimi 2.5, arricchita da avanzate tecniche di reinforcement learning. Questa rivelazione ha generato un acceso dibattito nel settore tecnologico.

La Scoperta e la Conferma Ufficiale

La verità è emersa grazie a un utente di X, Fynn, che ha individuato riferimenti diretti a Kimi nel codice sorgente.

Lee Robinson, vicepresidente dell'educazione agli sviluppatori di Cursor, ha confermato l'utilizzo, precisando che "solo circa un quarto del calcolo speso per il modello finale proviene dalla base [Kimi], il resto è frutto del nostro addestramento". Cursor ha inoltre assicurato la conformità con i termini della licenza di Kimi, un punto ribadito dall'account ufficiale di Kimi su X, che ha riconosciuto la collaborazione come parte di una "partnership commerciale autorizzata" con Fireworks AI.

Controversie e l'Influenza dell'Open Source Cinese

La notizia ha destato scalpore, data la forte competizione tra Stati Uniti e Cina nell'AI, spesso descritta come una "corsa agli armamenti" tecnologici. Cursor, una startup statunitense con una valutazione di 29,3 miliardi di dollari e ricavi annualizzati superiori ai 2 miliardi, è stata criticata per la mancata menzione iniziale dell'origine del suo modello.

Aman Sanger, cofondatore di Cursor, ha riconosciuto l'omissione, definendola "una svista" e promettendo maggiore trasparenza per i futuri modelli. Questa vicenda evidenzia la crescente importanza dei modelli open source cinesi nel panorama globale dell'AI. L'adozione di Kimi 2.5 ha permesso a Cursor un significativo abbattimento dei costi, riducendo le spese da 5 a 0,50 dollari per milione di token di input. Ciò dimostra l'efficienza e la competitività delle soluzioni open source cinesi, che stanno diventando un pilastro fondamentale per gli strumenti di intelligenza artificiale a livello mondiale, delineando una prospettiva di maggiore interdipendenza tra le startup occidentali e le innovazioni orientali.

L'impegno di Cursor per una maggiore trasparenza potrebbe promuovere una cultura di riconoscimento e utilizzo responsabile dei contributi open source, favorendo un ecosistema di sviluppo tecnologico più collaborativo e inclusivo.