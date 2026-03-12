La startup californiana Nuro, con il sostegno di importanti realtà come Nvidia, Uber e SoftBank, ha dato il via l’11 marzo 2026 ai suoi primi test su strada a Tokyo. Questa iniziativa segna la prima espansione internazionale della società in un contesto urbano di notevole complessità.

Le vetture, modelli Toyota Prius dotate del software di guida autonoma sviluppato da Nuro, hanno iniziato a circolare sulle strade pubbliche della capitale giapponese già dal mese precedente. A bordo era presente un operatore di sicurezza umano. Tokyo presenta sfide uniche: la guida a sinistra, un traffico particolarmente intenso, e una segnaletica stradale differente rispetto agli standard nordamericani.

Nuro non ha fornito dettagli sul numero di veicoli impiegati né sulle tempistiche previste per l’eliminazione completa dell’operatore umano. La società aveva aperto uffici nella città lo scorso agosto, anticipando già potenziali sviluppi futuri nella regione.

Zero‑Shot Autonomy: l’Intelligenza Artificiale Universale di Nuro

Il fulcro della strategia di Nuro risiede nel suo approccio alla guida autonoma, definito “zero‑shot”. Questa tecnologia si basa su un modello di intelligenza artificiale fondamentale, capace di apprendere i principi generali della guida sicura senza la necessità di un addestramento specifico su dati locali giapponesi. In pratica, il sistema generalizza da esperienze pregresse, adattandosi in tempo reale all’ambiente circostante, anche se sconosciuto.

Questo metodo viene testato attraverso simulazioni, prove su piste chiuse e sperimentazioni in “shadow mode”, modalità in cui il sistema genera comandi senza attivarli effettivamente sui veicoli. Solo dopo un’attenta analisi dei risultati, il software potrà intervenire direttamente nel controllo del mezzo.

Un Mercato Complesso: Tokyo sfida la Silicon Valley

L’ambiente urbano di Tokyo si caratterizza per la sua elevata densità, strade strette, un gran numero di pedoni e un quadro normativo ancora in fase di definizione rispetto a quello statunitense. Sebbene il Giappone abbia avviato iniziative per la guida autonoma, il progresso normativo è ancora limitato. Nonostante ciò, Nuro e i suoi competitor, tra cui Waymo, Zoox e Toyota, guardano con interesse alle potenzialità del mercato, talvolta sviluppando partnership locali non ancora ufficializzate.

Contesto Strategico: la Svolta di Nuro verso il Licensing

Negli ultimi anni, Nuro ha attuato un significativo cambio di strategia: da operatore diretto di robot per consegne a sviluppatore e licenziatario di tecnologia per la guida autonoma. Dopo aver attratto ingenti finanziamenti, la startup ha concentrato il proprio modello di business sul licensing della sua piattaforma AI a produttori di automobili (OEM) e fornitori di mobilità, come Uber. Il test di Tokyo rappresenta non solo una prova tecnologica, ma anche un chiaro segnale strategico: Nuro mira a dimostrare la scalabilità globale della sua soluzione.

Confronto Competitivo: Nuro e Waymo nell’Espansione Internazionale

Waymo, un altro attore statunitense nel settore della guida autonoma, ha già avviato alla fine del 2024 test su strada nelle aree centrali di Tokyo, in collaborazione con Nihon Kotsu e l’app GO.

Questa iniziativa ha coinvolto 25 veicoli Jaguar I-Pace, condotti manualmente, con l’obiettivo di mappare la rete stradale e raccogliere dati locali. Nuro, al contrario, punta sull’efficacia del suo modello “zero‑shot”, distinguendosi per una minore dipendenza da dati di addestramento specifici per ogni località. Il confronto tra i due approcci è emblematico: Waymo raccoglie dati localizzati e adatta il sistema, mentre Nuro ambisce a un’autonomia geografica immediata. Sarà interessante osservare quale modello si dimostrerà più solido nel medio termine nel mercato giapponese.

In ogni caso, il test in corso a Tokyo segna una tappa cruciale: l’avvio di un’espansione globale per i sistemi di guida autonoma che va oltre i confini americani.

La scelta di Tokyo non è casuale: rappresenta una prova meticolosa nel cuore di una città che combina complessità normativa, intenso traffico pedonale e infrastrutture urbane uniche. Il successo di questa sperimentazione potrà fungere da indicatore rilevante per l’evoluzione della mobilità autonoma su scala mondiale.