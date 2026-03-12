L’inaspettata performance musicale dell’AI‑actor Tilly Norwood, protagonista del video “Take the Lead”, è diventata un caso emblematico della tensione tra automazione generativa e creatività umana. Pubblicato domenica 10 marzo 2026, il brano è stato descritto dalla critica di TechCrunch come “the worst song I’ve ever heard”, evidenziando il profondo disagio suscitato dall’idea di una figura digitale che canta e sfida il pubblico a percepirla come reale. Il video, firmato Particle6 e Suno, ha scatenato una vivace discussione su autenticità, emozione e valore artistico.

Un coro zoppicante dall’anima digitale

Il pezzo esordisce con una dichiarazione provocatoria: “When they talk about me, they don’t see / The human spark, the creativity.” L’intento dichiarato è rispondere al boicottaggio culturale subito dopo il debutto dell’avatar, con un invito inclusivo: “AI’s not the enemy, it’s the key.” Ma secondo la critica di TechCrunch, il risultato è un'istantanea dell’AI cringe al suo apice: “a new level of AI cringe”, definizione che cattura il senso di disagio seguito alla frattura tra forma (musica pop artificiale) e contenuto (vuoto emotivo).

Una coreografia di umani dietro il robot

Interessante il paradosso che emerge: benché l’avatar sia interamente creato al computer, ben diciotto persone sono accreditate nella produzione del video – dal prompter al designer, fino a un attore umano.

È un tentativo di raccontare l’IA come estensione del lavoro creativo umano, ma secondo la critica sembra più un vestito mal confezionato che nasconde la mancanza di anima.

Il boato delle opposizioni hollywoodiane

La Union SAG‑AFTRA non ha esitato: “Tilly Norwood non è un’attrice; è un personaggio generato da un programma informatico allenato sui lavori di professionisti senza permesso o compenso”, scrivono: “non ha esperienza di vita, né emozione”, e rischia di erodere il valore dell’arte recitativa umana. L’attrice Emily Blunt, interpellata da Variety, ha detto con allarme: “Good Lord, we’re screwed… agencies, please stop”. E altri attori come Cameron Cowperthwaite hanno definito la creazione “incredibilmente disconsiderata e francamente perturbadora”.

Critica unanime: scioccante o salutare?

I commenti pubblicati da TechRadar e Yahoo UK sono diretti: il video è «teeth‑grittingly painful to listen to» e per molti rappresenta una rassicurazione sulle ragioni per preferire la musica umana. Futurism arriva a definirlo un “fever dream di un executive troppo immerso nel ‘coniglio IA’”.

Verso una nuova tela espressiva o un atto di auto‑legittimazione?

Eline Van der Velden, creator e CEO di Particle6 e Xicoia, difende l’operazione non come sostitutiva, ma come “creative work”, un’opera d’arte e un nuovo “pennello” per l’espressione umano‑intenzionale. L’intenzione dichiarata è fare da stimolo alla riflessione, non cacciare attori reali, ma nei fatti il risultato percepito appare solitario, un manifesto tech più che una declinazione emotiva convincente.

Resta il fatto che “Take the Lead” è un tassello rivelatore: mette in evidenza i limiti attuali dell’IA generativa quando cerca di avvicinarsi all’arte. E nell’essere criticato così impietosamente, svolge, volente o nolente, una funzione preziosa: ricordarci che la creatività umana è innanzitutto vulnerabilità. L’arte non vive di perfezione tecnica, ma di ironie, inciampi, intimi sospiri: un territorio che Tilly Norwood ancora non può abitare.

La sfida futura è chiara: trasformare l’IA da eroina solitaria a compagna generativa. Ma perché questo avvenga, deve imparare a essere fragile, imperfetta, umana – non l’opposto, come il suo “worst song ever” ci ha dolorosamente ricordato.