Il 25 marzo 2026, Meta ha annunciato una strategia per integrare l’intelligenza artificiale (AI) in Facebook e Instagram, con l'obiettivo di semplificare l'esperienza di shopping. Nuove funzionalità permettono agli utenti di scoprire prodotti direttamente tramite Meta AI, ricevendo suggerimenti personalizzati in chat con immagini, prezzi, brand e link diretti ai merchant, rendendo il processo di acquisto più fluido e intuitivo. La ricerca per lo shopping direttamente in Meta AI è la novità principale: gli utenti visualizzeranno un carosello di prodotti pertinenti con descrizioni e link, presentati in formato conversazionale.

Questa modalità è ideale per un'utenza visual-first, offrendo contenuti immediati e integrati. L'AI mira a informare e influenzare i consumatori per incrementare le vendite, in un test iniziale che unisce shopping e AI in un'unica interfaccia.

Sinergie con Creator e Piccole Imprese

Contemporaneamente, Meta sta abilitando l'aggiunta di link di affiliazione direttamente nei post e nei Reels di Instagram e Facebook. I creator potranno taggare fino a 30 prodotti per ogni Reel, con link interattivi che facilitano il checkout, eliminando la necessità di strumenti esterni. Nello stesso giorno, è stata lanciata l’iniziativa “Meta Small Business”, per sostenere 250 milioni di piccole imprese. Introduce strumenti AI specifici per rafforzare l'ecosistema dei venditori indipendenti e integrare ulteriormente funzionalità di affiliazione e vendita direttamente gestibili.

L'Evoluzione del Social Commerce

Questi sviluppi segnano un'evoluzione nel social commerce. L'AI conversazionale e le affiliazioni native rispondono alla domanda di esperienze di acquisto immersive. Meta consolida la sua posizione, contrastando piattaforme concorrenti e potenziando l'offerta video e interattiva. Per i creator, la vendita si integra nei contenuti, generando valore per Meta. L'intelligenza artificiale diventa un intermediario attivo tra utente e prodotto, riducendo frizioni e ottimizzando l'acquisto. Queste innovazioni prefigurano un cambiamento profondo nelle piattaforme social, dove contenuto, conversazione e commercio convergono, prospettando una shopping experience ibrida, guidata dall'AI e dall'interazione diretta, una sfida per l'e-commerce sociale.