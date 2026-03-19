Grazie a Multiverse Computing, startup spagnola, l'AI evolve. Ha lanciato CompactifAI, un'applicazione che esegue modelli AI direttamente sui dispositivi, senza dipendenza dal cloud. Consente un'AI sofisticata offline, grazie a una tecnologia di compressione quantum-inspired. I modelli AI compressi di Multiverse riducono le dimensioni fino al 95%, operando sui dispositivi con elevata precisione (margini di errore entro il 2-3%), senza ingenti risorse cloud.

AI Offline, Privacy e Vantaggi Settoriali

Per professionisti mobili e organizzazioni attente alla privacy, CompactifAI offre AI "al bordo" della rete, prevenendo l'esposizione di dati sensibili.

Consente l'esecuzione completamente offline o un routing intelligente delle richieste a modelli basati su API, ottimizzando velocità e capacità. In settori come sanità, produzione e difesa, dove dati sensibili e scarsa connettività ostacolano l'AI cloud, CompactifAI offre un'alternativa flessibile e sicura, migliorando la privacy dei dati e abilitando operazioni autonome, cruciali in ambienti isolati o ad alta sicurezza.

Multiverse Computing: Prospettive Future

Multiverse Computing consolida la sua posizione globale, servendo oltre 100 clienti. Le sue innovazioni rafforzano la leadership tecnologica, generando crescita economica. Cerca aumento di capitale per espandere R&S e consolidare la presenza internazionale.

La tecnologia CompactifAI va oltre i vantaggi economici. Mira a trasformare l'interazione con l'AI, rendendo le tecnologie accessibili su dispositivi portatili, senza compromettere funzionalità, prestazioni né privacy dell'utente, delineando un futuro di AI più personale e resiliente.