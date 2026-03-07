Il social X sta sperimentando un nuovo formato pubblicitario che mira a trasformare i semplici post in vere e proprie vetrine commerciali. L’esperimento, emerso il 6 marzo 2026, introduce un pulsante sotto i post che menzionano prodotti o servizi, rivoluzionando il modo in cui la piattaforma monetizza i contenuti organici.

Il nuovo formato pubblicitario di X

X ha iniziato a testare un formato pubblicitario in cui, al di sotto di un post, viene inserito un box con una call-to-action, come ad esempio “Get Starlink”. Questo pulsante rimanda direttamente al sito web del prodotto menzionato nella discussione.

Nel caso osservato, un utente in Europa aveva condiviso un commento positivo sul servizio satellitare Starlink, e il sistema ha generato un link immediato per usufruire del servizio. L’esperimento è stato confermato ufficialmente da Nikita Bier, head of product di X, che ha descritto l’intento di “fare un prodotto pubblicitario che non sembri un annuncio”.

Iniziative recenti di X per creator e inserzionisti

Questo test si inserisce in un contesto di rinnovato impegno da parte di X nell’attrarre creatori e inserzionisti. Pochi giorni prima, la piattaforma aveva lanciato le etichette “Paid Partnership”, consentendo ai creator di indicare contenuti sponsorizzati senza l’uso di hashtag come #ad o #paidpartnership.

Inoltre, X ha recentemente introdotto strumenti quali payout per contenuti virali, revenue sharing pubblicitario, abbonamenti per i creator e la possibilità di monetizzare singoli thread, oltre a un potenziamento delle capacità di lettura dei contenuti lunghi da parte del bot Grok.

Verso il social commerce contestuale

La novità segna una svolta nel modo di concepire la pubblicità sui social: non più annunci tradizionali, ma contenuti commerciali che emergono dal flusso naturale della conversazione. Se qualcuno parla spontaneamente di un prodotto, il sistema può offrire un link immediato per approfondire o acquistare, creando un’esperienza fluida che riduce l’interruzione. Tuttavia, questa integrazione solleva questioni relative al consenso e alla trasparenza.

Vantaggi e criticità del nuovo formato

Da un lato, questo tipo di integrazione può rappresentare un valore aggiunto per i brand, aumentando la conversione e la contestualità dell’ad placement. I test iniziali con Starlink, un prodotto dell’ecosistema proprietario di X, permettono di valutare l’efficacia del format in un ambiente controllato. Dall’altro lato, resta il nodo del consenso implicito degli utenti: il timore che i propri post vengano monetizzati senza autorizzazione potrebbe compromettere la fiducia nella piattaforma.

Il coinvolgimento dei creator

Nikita Bier ha respinto l’ipotesi di utilizzare link affiliati in questo formato, sostenendo che “le persone mentirebbero” e che il modello deve rimanere affidabile, indipendente dagli incentivi personali dei creator.

Resta da capire se, in caso di successo del test, i creator verranno coinvolti con modelli di revenue sharing più profondi o rimarranno semplici veicoli involontari di advertising.

Innovazione nel social commerce

L’idea di trasformare conversazioni spontanee in opportunità di vendita non è esclusiva di X: piattaforme come Instagram e TikTok hanno già esplorato meccanismi per inserire prodotti all’interno di contenuti tradizionali. Tuttavia, stringere il legame tra post e prodotto a livello contestuale rappresenta un’innovazione significativa nel panorama del social commerce. Se il test si confermerà efficace in termini di metriche di engagement e ritorno per gli inserzionisti, X potrebbe ottenere un vantaggio competitivo nella guerra per l’attenzione dei brand digitali, capitalizzando sui contenuti creati dagli utenti senza interrompere l’esperienza sociale.

In un ecosistema in cui l’autenticità e la fiducia sono preziose, la riuscita del nuovo formato pubblicitario dipenderà dalla capacità di X di bilanciare monetizzazione e rispetto degli utenti. Molti interrogativi restano aperti: gli utenti potranno disattivare la funzione? I creator avranno diritti di condivisione sui ricavi? Questo esperimento mette a nudo la tensione tra scoperta organica e promozione commerciale in un’unica tela conversazionale, e la sua evoluzione potrà ridefinire le regole del gioco.