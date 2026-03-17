Samsung Ventures ha guidato un round di finanziamento da circa 12 milioni di euro per GridBeyond, startup di Dublino. L'azienda sviluppa soluzioni software e hardware per trasformare fonti rinnovabili e carichi distribuiti in una virtual power plant, una rete intelligente che ottimizza i flussi e attenua i picchi di domanda sulla rete. La rete, nonostante solare, eolico e batterie, è vulnerabile a tali picchi. GridBeyond affronta questa sfida integrando risorse distribuite – impianti solari, eolici, batterie, carichi industriali – in una centrale virtuale.

Cruciale per i data center che, per l'AI, richiedono energia massiva. Il modello sfrutta batterie e carichi regolabili per l'arbitraggio energetico, offrendo risposte rapide.

L'investimento di Samsung Ventures

Il round da 12 milioni di euro, guidato da Samsung Ventures, ha coinvolto ABB, Act Venture Capital, Alantra’s Energy Transition Fund, Constellation Technology Ventures, EDP, Energy Impact Partners, Klima, Mirova e Yokogawa. I fondi rafforzeranno il portafoglio di asset e l'adozione globale della tecnologia.

Origini e espansione globale

Nata in Irlanda per bilanciare la rete con carichi flessibili, GridBeyond ha scalato integrando batterie, idroelettrico e impianti industriali. Opera in Australia, Irlanda, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, con controller hardware.

Gestisce una batteria da 200 MW in California. La reattività delle batterie consente arbitraggio dinamico e stabilizzazione della rete, mitigando oscillazioni da carichi variabili (es. data center AI).

Crescita e finanziamenti precedenti

L'investimento attuale si aggiunge a precedenti finanziamenti. Nel 2024, una Serie C da oltre 52 milioni di euro. Inoltre, Triodos Energy Transition Europe Fund ha investito 11,25 milioni di euro nella JV "GridBeyond Storage" per sistemi behind-the-meter in UK e Irlanda. Questi capitali hanno supportato progetti BESS in Irlanda e Scozia, e l'espansione verso fotovoltaico commerciale e ricarica veicoli elettrici.

Un futuro energetico smart e resiliente

Con domanda elettrica crescente (digitalizzazione, AI, transizione energetica), GridBeyond è chiave per la resilienza grid-aware tramite coordinamento risorse distribuite.

L'investimento di Samsung Ventures è un riconoscimento strategico, rafforzando la capacità di scalare. Il modello GridBeyond non solo gestisce i picchi di domanda, ma valorizza ogni asset distribuito in modo sostenibile e scalabile per una rete decentralizzata.