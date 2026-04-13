Microsoft sta compiendo passi significativi per integrare funzionalità avanzate di automazione, ispirate agli agenti OpenClaw, all'interno della suite Microsoft 365. Questa iniziativa mira a potenziare le capacità delle aziende, offrendo soluzioni con una maggiore sicurezza e la possibilità di eseguire operazioni direttamente sul dispositivo dell'utente. Il progetto OpenClaw è rinomato per la sua flessibilità nella creazione di agenti autonomi, e Microsoft intende replicare e migliorare tali funzioni nel suo strumento Copilot, focalizzandosi in particolare sul segmento enterprise.

Un Agente Innovativo per la Sicurezza e l'Efficienza

L'introduzione di questi nuovi agenti in Microsoft 365 non si limita a espandere le opzioni di automazione, ma promette anche un livello di sicurezza avanzata, superando le vulnerabilità talvolta associate all'agente open-source OpenClaw. Microsoft ha anticipato che il nuovo agente potrebbe operare come una versione "sempre attiva" di Copilot, in grado di gestire e completare compiti complessi e multi-step in modo continuativo. Questo approccio è destinato a incrementare notevolmente l'efficienza e la reattività nell'ambiente di lavoro aziendale.

Confronto con le Soluzioni Cloud Esistenti

Attualmente, strumenti come Copilot Cowork e Copilot Tasks, già parte dell'offerta Microsoft, sfruttano la tecnologia cloud per fornire funzionalità di automazione e analisi.

Cowork, ad esempio, si avvale della tecnologia "Work IQ" per personalizzare l'esperienza utente e integra l'intelligenza artificiale Claude di Anthropic. Tuttavia, la loro operatività è prevalentemente basata sul cloud. Il nuovo agente "Claw", al contrario, è progettato per funzionare localmente, direttamente sull'hardware dell'utente. Questa differenza fondamentale è cruciale per garantire una maggiore sicurezza dei dati e una superiore velocità di esecuzione delle attività.

Strategia Aziendale e Visione Futura

L'interesse di Microsoft per lo sviluppo di un agente locale è motivato da diverse ragioni strategiche, tra cui l'incremento della sicurezza e l'ampliamento della versatilità offerta ai clienti enterprise.

L'agente OpenClaw, particolarmente apprezzato dagli utenti di Mac Mini per la sua leggerezza ed efficienza, ha dimostrato il potenziale di tali soluzioni. Microsoft mira a consolidare la propria leadership in questo settore, proponendo una soluzione intrinsecamente più sicura e perfettamente integrata con l'ecosistema di Microsoft 365. L'azienda ha inoltre rafforzato il proprio impegno assumendo Omar Shahine, un esperto riconosciuto, per guidare questo progetto. La sua missione è quella di realizzare un'automazione completa delle attività quotidiane, attraverso agenti intelligenti capaci di operare proattivamente su applicazioni fondamentali come Word, Excel, Outlook e Teams.

Presentazione Ufficiale alla Microsoft Build

Sebbene i dettagli specifici non siano ancora stati completamente divulgati, Microsoft prevede di presentare queste innovative funzionalità durante la sua conferenza annuale Microsoft Build, in programma a giugno. Questo evento sarà l'occasione per svelare come il nuovo agente si integrerà con gli strumenti esistenti della suite e quale impatto avrà sul flusso di lavoro aziendale. L'espansione continua delle capacità di automazione in Microsoft 365, attraverso i nuovi agenti "Claw", potrebbe segnare una svolta significativa nell'efficienza aziendale, fornendo un supporto costante e personalizzato grazie a tecnologie avanzate di intelligenza artificiale.