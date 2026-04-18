In un contesto di divergenze e negoziati, Anthropic, un'azienda leader nel settore dell'intelligenza artificiale, si trova al centro di un complesso scenario politico con l'amministrazione Trump. Nonostante il Pentagono l'abbia recentemente etichettata come un 'supply-chain risk', generando un contenzioso legale, la società ha mantenuto un dialogo attivo con figure di spicco del governo.

Il contenzioso con il Dipartimento della Difesa

Il conflitto con il Dipartimento della Difesa è sorto a seguito del rifiuto di Anthropic di rendere disponibile il suo avanzato modello Claude per specifiche applicazioni militari, in particolare per lo sviluppo di armi autonome letali e per la sorveglianza di massa interna.

Questa ferma posizione ha indotto il Pentagono a classificare l'azienda come un rischio per la catena di approvvigionamento, una designazione solitamente riservata a potenziali avversari esterni. Anthropic sta attualmente contestando tale etichetta in sede giudiziaria, definendola una "narrow contracting dispute".

Il dialogo con il Tesoro e la Casa Bianca

Parallelamente alle tensioni, l'interesse per le innovative soluzioni di Anthropic non è diminuito. Segnali di un disgelo nei rapporti sono emersi con la notizia che il Segretario del Tesoro, Scott Bessent, e il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, hanno incoraggiato le principali banche a testare il nuovo modello Mythos di Anthropic.

Inoltre, Susie Wiles, Capo di Stato Maggiore della Casa Bianca, ha incontrato il CEO di Anthropic, Dario Amodei, in un vertice descritto come "introductory", "productive and constructive". Durante questi incontri, Anthropic ha discusso con alti funzionari dell'amministrazione su priorità condivise, quali la cybersecurity, il mantenimento del primato americano nella corsa all'IA e la sicurezza dell'intelligenza artificiale, manifestando l'intenzione di proseguire queste discussioni.

L'impegno per la sicurezza e la leadership nell'IA

Le discussioni hanno posto l'accento sulla cruciale necessità di definire strategie comuni per garantire la sicurezza nello sviluppo delle tecnologie IA. Anthropic ha riaffermato il proprio impegno a collaborare strettamente con il governo degli Stati Uniti per affrontare efficacemente le complesse sfide legate alla sicurezza informatica e per consolidare la leadership statunitense nell'AI su scala globale.

Il co-fondatore Jack Clark ha confermato che la disputa sul "supply-chain risk" non impedisce all'azienda di aggiornare il governo sui suoi modelli più recenti.

Prospettive future e nuove collaborazioni

Nonostante le persistenti tensioni, emerge un chiaro desiderio reciproco di ricostruire il dialogo. È stato evidenziato come numerose agenzie governative, ad eccezione del Dipartimento della Difesa, mostrino un vivo interesse nell'adozione delle tecnologie sviluppate da Anthropic. Le recenti interazioni con l'amministrazione Trump potrebbero rappresentare una svolta significativa, contribuendo a mitigare gli attriti esistenti e aprendo la strada a nuove e proficue collaborazioni in settori strategici.

In un panorama geopolitico e tecnologico in costante evoluzione, il potenziale reinserimento di Anthropic nei piani governativi statunitensi potrebbe generare implicazioni di vasta portata per l'intero settore dell'IA. Un rinnovato sostegno governativo non solo rafforzerebbe la posizione competitiva nazionale, ma potrebbe anche ridefinire lo scenario delle alleanze tecnologiche globali, influenzando l'innovazione e la sicurezza a livello internazionale.