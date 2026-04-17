Anthropic ha annunciato il lancio di Claude Design, un nuovo prodotto sperimentale che permette agli utenti di creare rapidamente elementi visivi come prototipi, diapositive e one-pager utilizzando Claude. L'obiettivo è supportare figure come fondatori e product manager, spesso privi di un background specifico nel design, nel condividere le proprie idee in modo più semplice.

Con Claude Design, gli utenti descrivono l'idea desiderata e Claude genera una prima versione. Da lì, è possibile affinare i contenuti visivi con modifiche dirette o richieste.

Ad esempio, si può chiedere a Claude di "prototipare un'app mobile di meditazione serena, con tipografia rilassante, colori ispirati alla natura e un layout pulito". Successivamente, si possono modificare i colori, la dimensione della tipografia o aggiungere un'opzione per la modalità scura.

Integrazione e funzionalità avanzate

Sebbene Claude Design possa sembrare in competizione con app di design popolari come Canva, Anthropic ha chiarito che il suo intento è quello di complementare, non sostituire, tali strumenti. Il nuovo prodotto è pensato per chi parte da un'idea e necessita di trasformarla rapidamente in qualcosa di visivo, senza dover iniziare da zero in un software di design. Una volta creati, i progetti possono essere esportati come PDF, URL o file PPTX e inviati a Canva, dove rimangono completamente modificabili e collaborativi.

Claude Design è alimentato da Claude Opus 4.7 e può applicare il sistema di design di un team a ogni progetto, garantendo coerenza con lo stile visivo aziendale. Questa capacità deriva dalla lettura del codebase e dei file di design dell'azienda. I team possono anche affinare questi componenti e mantenere più di un sistema di design.

Espansione nel mercato aziendale

Il lancio di Claude Design evidenzia la spinta di Anthropic nei settori enterprise e prosumer, in un contesto di crescente competizione negli strumenti AI per il lavoro. Già a gennaio, Anthropic aveva introdotto Claude Cowork, un assistente agentico per compiti complessi, seguito da plug-in agentici per automatizzare attività specializzate all'interno dei vari dipartimenti aziendali.

Questa mossa strategica si inserisce in un periodo di grande fermento per Anthropic. Recentemente, si è parlato di offerte di finanziamento preventivo da parte di venture capitalist, che potrebbero valutare l'azienda fino a 800 miliardi di dollari, avvicinandosi o superando la valutazione del rivale OpenAI. Tuttavia, Anthropic non avrebbe mostrato interesse per le ultime offerte.