Il settore del design digitale è stato recentemente scosso dall'annuncio dell'uscita di Mike Krieger dal consiglio di amministrazione di Figma. Krieger, che ricopre la posizione di Chief Product Officer (CPO) presso Anthropic, ha lasciato il board della società di design in un contesto di potenziale conflitto di interessi. La notizia è emersa in concomitanza con le indiscrezioni che suggeriscono l'introduzione, da parte di Anthropic, di strumenti di design destinati a competere direttamente con le offerte principali di Figma.

Anthropic entra nel mercato del design con l'AI

L'integrazione di nuove funzionalità nella prossima versione del modello Opus 4.7 di Anthropic, che includerà strumenti di design avanzati, segna un'importante evoluzione per l'azienda. Sebbene Anthropic si sia tradizionalmente concentrata su interfacce di chat e strumenti per sviluppatori, questo nuovo progetto estende il suo raggio d'azione ai workflow visivi e creativi. Il tool innovativo, basato su suggerimenti in linguaggio naturale, sarà in grado di generare siti web, landing page e presentazioni, ponendosi come un serio concorrente per attori consolidati come Adobe e Figma.

L'impatto della partenza di Krieger e le dinamiche di mercato

Mike Krieger, co-fondatore di Instagram, aveva assunto la guida del prodotto in Anthropic nel 2024 e si era unito al consiglio di Figma meno di un anno fa.

La sua partenza non solo coincide con l'annuncio del nuovo modello di Anthropic, ma si inserisce anche in un clima di crescente preoccupazione tra gli investitori, alimentato dalla teoria del “SAASpocalypse”. Questa tesi ipotizza che i principali laboratori di intelligenza artificiale possano arrivare a dominare ampi segmenti del mercato del software.

È interessante notare che, nonostante questi sviluppi potenzialmente destabilizzanti, il valore delle azioni di Figma ha registrato un aumento del 5% dopo la divulgazione dell'uscita di Krieger. Questo dato potrebbe riflettere la fiducia del mercato nella capacità di Figma di mantenere la propria leadership o indicare un sollievo temporaneo dalla percezione di un conflitto di interessi.

La sfida dell'intelligenza artificiale nel design

Resta da vedere se gli strumenti di design basati sull'intelligenza artificiale di Anthropic saranno in grado di replicare l'esperienza e le relazioni consolidate dei marchi software affermati come Figma e Adobe. Le perplessità si concentrano sulla reale capacità di tali strumenti di avviare un flusso di lavoro in modo autonomo, senza richiedere una precedente formazione specifica nel campo del design. A differenza di soluzioni esistenti, che assistono i designer all'interno di interfacce consolidate, il nuovo approccio di Anthropic mira a sostituire il punto di partenza del processo creativo.

Prospettive future e l'evoluzione del settore

Mentre Anthropic mantiene una posizione cauta sugli investimenti, il suo approccio aggressivo nel settore dell'AI è destinato a ridefinire il panorama competitivo.

L'imminente debutto di Opus 4.7 aggiunge un nuovo fronte nella corsa per dominare l'intero flusso di lavoro creativo. Le aziende del settore dovranno dimostrare una rapida capacità di adattamento, non solo abbracciando le innovazioni tecnologiche, ma anche sviluppando modelli di business flessibili per affrontare questa nuova era dell'intelligenza artificiale.

In sintesi, il panorama della progettazione digitale è in una fase di rapida e profonda trasformazione. Con i giganti tecnologici che spingono i confini delle capacità dell'intelligenza artificiale, la competizione è destinata a intensificarsi, e l'esito di questa sfida rimane un elemento cruciale da osservare.