Doug Field, l’ingegnere di spicco che ha guidato le strategie di Ford nel settore dei veicoli elettrici (EV) e della tecnologia, sta lasciando l'azienda. Questa partenza, annunciata nel contesto di una riorganizzazione più ampia della leadership dell’automaker statunitense, segna un cambiamento significativo per Ford, che punta a diventare protagonista nell'innovazione automobilistica.

L'Impronta di Doug Field in Ford

Field si è unito a Ford nel 2021, portando con sé una vasta esperienza dalla Silicon Valley, maturata in ruoli di primo piano presso Apple e Tesla.

Il suo ingresso ha rappresentato anche un ritorno alle origini professionali, avendo iniziato la carriera come ingegnere di sviluppo alla Ford (1987-1993). Il suo impatto è stato profondo: ha diretto il team di supervisione delle operazioni software e hardware integrate, plasmando la tecnologia dei veicoli Ford e Lincoln.

Responsabile dell'intero stack tecnologico, Field ha gestito aspetti cruciali come il controllo dei veicoli, l'integrazione delle caratteristiche, la sicurezza informatica, l'architettura e la piattaforma. Il suo lavoro, che includeva sistemi di infotainment, navigazione e assistenza alla guida, è stato spesso elogiato dal CEO di Ford, Jim Farley, evidenziando il suo ruolo centrale nella trasformazione digitale dell'azienda.

La Nuova Riorganizzazione e le Sfide Future

La partenza di Field coincide con una profonda trasformazione in Ford. L'azienda introduce una nuova squadra, "product creation and industrialization", guidata da Kumar Galhotra, COO di Ford. Questa struttura riassorbirà il team EV e design precedentemente guidato da Field, consolidando le operazioni. L'obiettivo è ambizioso: raggiungere un margine di profitto rettificato dell'8% per il business commerciale Ford+ entro il 2029 e rinnovare l'80% del portafoglio nordamericano (70% globale), introducendo piattaforme innovative come lo Universal Electric Vehicle (UEV).

Elemento cruciale di questo rinnovamento è il programma "skunkworks", ora noto come Advanced Development Projects.

Questo team, responsabile dello sviluppo della piattaforma UEV – che includerà un pick-up di medie dimensioni e le prossime generazioni dei camion F-150 e F-Series Super Duty – sarà guidato da Alan Clarke, ex dirigente Tesla, in qualità di vice president del reparto Progetti di Sviluppo Avanzato. Questa nuova direzione è fondamentale per il futuro di Ford nel competitivo mercato degli EV e delle tecnologie automobilistiche.

Implicazioni Strategiche per Ford

La transizione di leadership offre a Ford l'opportunità di ridefinire il suo percorso tecnologico e industriale. Con Galhotra e Clarke alla guida, l'azienda ambisce a innovare con un focus sui veicoli elettrici a basso costo e le tecnologie avanzate per veicoli connessi.

Il passaggio verso piattaforme veicolari definite dal software riflette un trend cruciale nell'industria automobilistica, dove l'integrazione di software avanzati e capacità di aggiornamento remoto è sempre più determinante. L'industria osserva come Ford affronterà le sfide della mobilità elettrica e dell'industria 4.0, capitalizzando l'eredità di Field e adattandosi ai rapidi cambiamenti del mercato.