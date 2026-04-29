Firestorm Labs, una startup tecnologica con sede a San Diego, ha consolidato la sua posizione nel settore della produzione di droni grazie a un significativo finanziamento di 82 milioni di dollari in un round di Serie B. Questo investimento, guidato da Washington Harbour Partners, porta il capitale totale raccolto dall'azienda a 153 milioni di dollari. La startup americana sta rivoluzionando le linee di produzione con le sue fabbriche drone mobili, attirando investimenti significativi per la sua innovativa piattaforma xCell.

La piattaforma xCell: produzione di droni sul campo

Il cuore dell'innovazione di Firestorm Labs è la piattaforma xCell, un sistema di produzione containerizzato che rappresenta un netto allontanamento dal tradizionale modello di fabbrica fissa. Questi container da 20 piedi sono equipaggiati con stampanti 3D industriali di HP e altre tecnologie manifatturiere, capaci di assemblare un drone ad ala fissa in poche ore, utilizzando nylon come materia prima e una comune presa da 240 volt per l'alimentazione. Ogni sistema xCell, composto da due container, può produrre droni configurabili per diverse operazioni militari, dalla sorveglianza alla guerra elettronica, e, secondo il CEO Dan Magy, sono anche capaci di operazioni letali.

Le unità sono inoltre in grado di riparare droni e altre parti di veicoli, sia di produzione Firestorm che di altri produttori.

Partnership strategiche e impatto sulle operazioni militari

La versatilità e l'efficienza delle piattaforme xCell hanno catturato l'attenzione del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, che ha già siglato contratti per l'implementazione di questi sistemi. L'agenzia ha identificato la risoluzione dei problemi logistici in aree contese come una delle sue massime priorità. Un esempio concreto dell'impatto di xCell è l'utilizzo da parte dell'Esercito per la stampa in loco di parti di ricambio per un veicolo da combattimento Bradley, evitando tempi di attesa che altrimenti si sarebbero protratti per mesi.

Un contratto con l'Air Force prevede un plafond di 100 milioni di dollari, di cui 27 milioni sono stati finora impegnati. Attualmente, due unità xCell sono operative negli Stati Uniti: una presso l'Air Force Research Laboratory a Roma, New York, e un'altra presso l'Air Force Special Operations Command in Florida. La piattaforma è anche operativa nella regione dell'Indo-Pacifico, sebbene l'azienda non abbia specificato quali unità la stiano utilizzando.

Risposta agile alle sfide geopolitiche

La capacità di produzione mobile di Firestorm Labs risponde direttamente alle esigenze emerse da contesti geopolitici complessi, come il conflitto in Ucraina, dove le vulnerabilità dei siti di produzione fissi e la necessità di adattare rapidamente i progetti dei droni sono diventate evidenti.

Dan Magy ha sottolineato come il 50-70% dei droni ucraini sia stampato in 3D, evidenziando che la produzione sul campo permette una messa in opera molto più rapida. L'azienda considera la regione dell'Indo-Pacifico come una principale area di interesse strategico, dove le sfide logistiche dei conflitti moderni sono particolarmente acute. L'obiettivo è raggiungere la piena operatività di xCell nella regione entro i prossimi due anni.

Prospettive di espansione e sostenibilità economica

Oltre al recente round di Serie B, Firestorm Labs è in trattativa per chiudere ulteriori finanziamenti per circa 100 milioni di dollari, attraverso debito e altri investimenti. Questi capitali saranno destinati all'espansione internazionale, al rifornimento di componenti in arretrato e a investimenti in ricerca e sviluppo.

L'azienda mira a raggiungere la redditività già il prossimo anno. Sebbene il governo degli Stati Uniti sia il suo principale cliente, Firestorm Labs è in discussione con altri produttori di droni, nonché con aziende dei settori petrolifero e del gas e fornitori di servizi medici, per diversificare il proprio mercato. La startup sta inoltre valutando un prossimo round di finanziamento già quest'anno e sta esplorando attivamente opportunità di fusioni e acquisizioni (M&A) per un'eventuale uscita futura, come dichiarato dal CEO Magy. La partnership esclusiva globale di cinque anni con HP per l'utilizzo della sua tecnologia di stampa 3D nei moduli mobili rafforza ulteriormente la sua posizione di mercato.