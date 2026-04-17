La startup di San Francisco Loop ha annunciato un significativo round di finanziamento Series C da 95 milioni di dollari, destinato a potenziare la sua piattaforma di intelligenza artificiale per la supply chain. L’operazione, guidata da Valor Equity Partners e dal Valor Atreides AI Fund, ha visto la partecipazione di importanti investitori come 8VC, Founders Fund, Index Ventures e Growth Equity Partners di J.P. Morgan.

Loop si distingue per la sua ambizione di andare oltre la semplice ottimizzazione delle catene logistiche. L’azienda mira a fornire alle imprese soluzioni non solo predittive ma anche prescrittive, agendo quasi come un provider sanitario ideale per la gestione della logistica.

Questo approccio innovativo si basa sulla capacità di trasformare dati non strutturati – da PDF a messaggi digitali e documenti cartacei – in informazioni coerenti, strutturate e immediatamente utilizzabili.

L'AI per trasformare i dati in vantaggio competitivo

Il cuore della proposta di valore di Loop risiede nella sua avanzata capacità di coordinare molteplici modelli di intelligenza artificiale, sia sviluppati internamente sia basati su tecnologie di frontiera. Questo permette di automatizzare attività complesse come gli audit, l’identificazione degli sprechi e la valutazione dei rischi di sovra o sotto-approvvigionamento. Grazie a questa analisi approfondita dei dati, il sistema di Loop consente ai clienti di realizzare risparmi significativi fin dalle prime fasi di implementazione, spostando l’attenzione da un approccio puramente diagnostico a uno profondamente predittivo.

La piattaforma si integra profondamente con i sistemi esistenti delle aziende, includendo software di enterprise resource planning, sistemi di gestione dei trasporti e flussi informativi provenienti da fornitori, magazzini e altri elementi cruciali della catena logistica. Antonio Gracias, founder e CEO di Valor, ha sottolineato come Loop abbia saputo “trasformare una delle parti più complesse della supply chain in un vantaggio competitivo”, convertendo dati precedentemente frammentati e inaccessibili in una vera e propria intelligenza che ottimizza costi, processi e capitale circolante. Il sostegno di Valor, noto investitore anche in xAI di Elon Musk, convalida la visione e il modello di business di Loop.

Crescita accelerata e impatto sul mercato

Fondata nel 2021 da Matt McKinney (CEO) e Shaosu Liu (CTO), entrambi ex Uber Freight, Loop ha dimostrato una traiettoria di crescita accelerata. L’azienda aveva già ottenuto un finanziamento Series A nel 2022 e un Series B nel 2023, raccogliendo rispettivamente 30 milioni e 35 milioni di dollari. Questi round precedenti avevano già visto la partecipazione di investitori chiave come Founders Fund, 8VC, J.P. Morgan Growth Equity e Index Ventures.

Il modello di business di Loop si basa su una piattaforma SaaS che automatizza l’intero ciclo invoice-to-payment. Utilizzando un large language model proprietario, la piattaforma digitalizza dati non strutturati e audita le fatture in tempo reale, offrendo visibilità sui costi e liberando capitale circolante.

I risultati ne attestano l’efficacia: un cliente ha registrato un 6% di risparmi nelle spese di trasporto. Nel 2023, Loop ha gestito volumi di pagamento per oltre 3 miliardi di dollari.

Accelerazione tecnologica e strategica

I fondatori di Loop avevano stimato che la tecnologia di intelligenza artificiale per la loro visione sarebbe stata matura solo intorno al 2030. Tuttavia, i rapidi progressi nel settore hanno permesso un’accelerazione inattesa, spingendo l’azienda a concentrare i nuovi capitali sull’espansione del team ingegneristico. L’obiettivo è offrire ai clienti maggiori risparmi, una significativa riduzione del rischio e una maggiore resilienza operativa in un contesto globale sempre più imprevedibile.

Il momento per questo investimento è strategico, data la crescente complessità delle catene logistiche globali e la persistente carenza di ingegneri qualificati, che rendono le soluzioni AI-driven come quelle proposte da Loop essenziali. In sintesi, Loop sta consolidando una crescita impressionante: in circa tre anni ha sviluppato una piattaforma AI robusta, assicurandosi finanziamenti crescenti e attirando investitori di alto profilo. Con i 95 milioni di dollari appena raccolti, l’azienda è pronta a evolvere da soluzione diagnostica automatizzata a vera e propria intelligenza predittiva e prescrittiva per la supply chain, puntando a diventare un livello di intelligenza infrastrutturale per l’intero settore.

Loop si configura come un esempio lampante di come l’intelligenza artificiale applicata alla logistica stia rapidamente passando da tecnologia emergente a una leva strategica operativa fondamentale, capace di trasformare la complessità in un tangibile vantaggio competitivo.