Bob Iger, ex amministratore delegato della Walt Disney Company, ha intrapreso un nuovo percorso professionale, reintegrandosi in Thrive Capital, una società di venture capital. Questo ritorno avviene a breve distanza dalla sua uscita da Disney, dove ha ricoperto il ruolo di CEO per quasi due decenni. Iger assumerà la posizione di consulente, un ruolo strategico volto a supportare il team di investimento e i fondatori delle aziende in portafoglio.

Ritorno Strategico e Crescita di Thrive

Iger aveva già collaborato con Thrive nel 2022 come venture partner, prima del suo richiamo in Disney.

Il suo attuale rientro coincide con un periodo di forte espansione per Thrive Capital, che gestisce oltre 50 miliardi di dollari in asset e ha recentemente raccolto 10 miliardi di dollari per il suo decimo fondo, il più grande nella sua storia. Josh Kushner, fondatore di Thrive, ha evidenziato l'importanza della leadership di Iger, ritenuta essenziale per decisioni audaci e visione chiara.

Investimenti Chiave, Sinergie e Prospettive Future

Thrive Capital è nota per i suoi investimenti strategici in aziende tecnologiche come OpenAI, Stripe e SpaceX. L'esperienza di Iger nell'intrattenimento e nella tecnologia è cruciale per rafforzare la posizione di Thrive. Iger, che detiene già una partecipazione nella società, collaborerà nella selezione e gestione degli investimenti, lavorando a stretto contatto con i fondatori delle aziende del portafoglio.

Un aspetto rilevante è la sua connessione con Sam Altman di OpenAI: durante il suo precedente incarico in Thrive, Iger aveva discusso un accordo da un miliardo di dollari tra Disney e OpenAI, poi annullato. La sua influenza potrebbe aprire nuove opportunità di collaborazione nell'intelligenza artificiale e nei media digitali. Il portafoglio di Thrive include anche Spotify e lo studio indipendente A24, evidenziando la convergenza tra tecnologia e intrattenimento. L'esperienza di Iger, che comprende acquisizioni come Pixar, Marvel e Lucasfilm per Disney, oltre all'espansione dei brand Star Wars e Marvel nei media digitali, rappresenta un valore aggiunto per Thrive nel consolidare la sua posizione nei mercati integrati.