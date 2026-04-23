Instagram ha lanciato una nuova applicazione di condivisione immagini, denominata “Instants”, concepita per permettere agli utenti di scambiare foto effimere che scompaiono dopo 24 ore. Questa iniziativa rappresenta un tentativo di ridefinire le modalità di interazione sociale sulla piattaforma. Disponibile in regioni selezionate, tra cui Spagna e Italia, l'app si distingue per la sua natura intrinseca: le immagini condivise possono essere visualizzate una sola volta, favorendo così un tipo di condivisione autentica e più intima.

Un nuovo approccio alla condivisione visiva

L'applicazione “Instants” è stata progettata per la massima immediatezza. Permette agli utenti di catturare foto con un semplice tocco, senza alcuna possibilità di modifica o di caricamento dal rullino fotografico. L'intera esperienza di condivisione si basa esclusivamente sull'utilizzo della fotocamera integrata nell'app, promuovendo la creazione e la diffusione di contenuti immediati e senza filtri. Sebbene sia possibile aggiungere del testo alle immagini, non sono previste ulteriori opzioni di personalizzazione, mantenendo l'attenzione sulla spontaneità del momento.

Questo approccio segna una chiara deviazione dalle dinamiche prevalenti su Instagram, tradizionalmente orientate alla pubblicazione di contenuti raffinati e curati.

“Instants” si ispira a piattaforme come Snapchat, Locket e BeReal, focalizzandosi su un'interazione basata sulla realtà e sulla spontaneità, offrendo un'esperienza a bassa pressione lontana dalle aspettative di perfezione estetica.

Disponibilità e strategie di espansione

Instagram ha confermato che “Instants” è attualmente in fase di test anche come funzionalità integrata all'interno dell'app principale di Instagram in alcune aree geografiche. Questa strategia offre agli utenti la flessibilità di scegliere se utilizzare la nuova funzionalità all'interno dell'applicazione standard o tramite l'app standalone. Un portavoce dell'azienda ha dichiarato che l'obiettivo è fornire agli utenti modalità “a bassa pressione” per connettersi con gli amici, attraverso la condivisione di foto e video genuini e reali.

L'azienda sta esplorando diverse versioni dell'app per comprendere al meglio le preferenze della propria comunità.

L'applicazione è pienamente compatibile con entrambe le piattaforme mobili, iOS e Android. Consente agli utenti di condividere le proprie “Instants” sia con i follower reciproci sia con la lista degli Amici Stretti, garantendo una coerenza tra le liste di contatti utilizzate sull'app “Instants” e sull'applicazione principale di Instagram.

Il ritorno alle origini in un contesto competitivo

Instagram, nato con l'intento di facilitare lo scambio diretto di contenuti tra amici, ha visto la sua natura iniziale evolversi nel tempo, diventando progressivamente più impersonale a causa dell'incremento di pubblicità e della presenza massiccia di influencer.

Con l'introduzione di “Instants”, l'azienda mira a un vero e proprio ritorno alle origini, cercando di riscoprire la dimensione più intima e spontanea della condivisione. Allo stesso tempo, questa mossa rappresenta una risposta diretta alla crescente concorrenza di altre app che privilegiano la condivisione effimera e le interazioni interpersonali più strette.

Nonostante applicazioni come BeReal abbiano registrato un calo di popolarità e molti utenti utilizzino già le Storie di Instagram per una condivisione rapida, sarà interessante osservare come “Instants” riuscirà a posizionarsi nel mercato. Questa nuova app ha il potenziale per attrarre un segmento di utenti alla ricerca di un'interazione sociale più genuina e senza filtri, distaccandosi dalle logiche di curatela e perfezione estetica.

Il futuro di “Instants” sarà decisivo per Instagram, specialmente in relazione alla sua capacità di coinvolgere gli utenti esistenti e di soddisfare una domanda crescente di condivisione spontanea e autentica nel panorama dei social media.