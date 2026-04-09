Il panorama delle startup tecnologiche è stato recentemente scosso da una massiccia violazione dei dati che ha colpito Mercor, una delle realtà più promettenti nel settore dell'intelligenza artificiale. Valutata 10 miliardi di dollari e considerata un fiore all'occhiello della Silicon Valley, Mercor si trova ora ad affrontare un periodo di turbolenza dopo un attacco informatico che ha compromesso informazioni sensibili sia aziendali sia dei suoi clienti.

La violazione e la supply-chain

L'incidente ha avuto origine a causa di una falla in LiteLLM, uno strumento open-source ampiamente utilizzato.

Per circa 40 minuti, LiteLLM ha ospitato un malware capace di rubare credenziali, consentendo accessi non autorizzati ai sistemi di Mercor. Questa intrusione ha permesso ai malintenzionati di sottrarre ben quattro terabyte di dati, tra cui profili utente, informazioni aziendali, codice sorgente e chiavi API.

Le implicazioni per i clienti

Tra i clienti di Mercor figurano nomi noti come OpenAI, Anthropic e Meta. Quest'ultima avrebbe già sospeso i suoi contratti con Mercor in attesa di ulteriori sviluppi. L'evento pone la startup sotto una pressione considerevole, costringendola a navigare un percorso incerto per mitigare i danni alla sua reputazione e alle sue cruciali relazioni commerciali.

La reazione di Mercor

Heidi Hagberg, portavoce di Mercor, ha dichiarato che l'azienda ha agito con rapidità per contenere l'incidente. È attualmente in corso un'indagine forense condotta da terze parti per determinare l'esatta entità della violazione. Hagberg ha ribadito che “la privacy e la sicurezza dei nostri clienti e collaboratori sono fondamentali per Mercor”, impegnandosi a mantenere una comunicazione costante con tutte le parti interessate per risolvere la questione nel più breve tempo possibile.

Implicazioni legali e sicurezza futura

A complicare ulteriormente la situazione, cinque partner di Mercor hanno già intentato azioni legali per l'esposizione dei loro dati personali. Nel frattempo, LiteLLM ha interrotto la collaborazione con Delve, un controverso distributore di certificazioni di sicurezza, e sta ora lavorando con una nuova startup specializzata in compliance AI.

Il caso di Mercor serve da richiamo per l'intero settore sull'importanza di rafforzare la sicurezza delle supply-chain. Questa violazione potrebbe non solo comportare perdite economiche significative per Mercor, che mirava a superare 1 miliardo di dollari di ricavi annualizzati, ma solleva anche interrogativi sulla fiducia generale nei processi e nelle certificazioni di sicurezza. L'incidente evidenzia come una singola falla nella sicurezza possa rapidamente amplificarsi, mettendo a rischio non solo dati vitali ma anche il futuro delle partnership commerciali. In un contesto dove i dati sono al centro delle operazioni, garantire la loro protezione è essenziale per la sopravvivenza e la fiducia nel settore tecnologico.